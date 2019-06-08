Два человека погибли в Ташкенте после использования в квартире неизвестного средства против насекомых. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

7 июня в 21:20 по номеру 102 обратилась жительница 19-го квартала Чиланзарского района 53-летняя Лилия М. Она сообщила, что когда вернулась домой, ей никто не открыл, хотя в квартире должны находиться ее мать, 77-летняя Ш. М., и сын 28-летний М. Т.

Инспектор профилактики вызвал специалистов МЧС, и в присутствии понятых дверь в квартиру была вскрыта. В квартире стоял резкий запах, повсюду были разложены обрывки газетных листов с порошком серого цвета, предназначенного для уничтожения насекомых. Тело Ш. М. было обнаружено в коридоре, тело М. Т. — на балконе.

На месте происшествия были начальник УКД ОВД, прокурор, начальник налоговой инспекции, а также представители хокимията и санитарно-эпидемиологической службы района. Ведется проверка, назначены соответствующие экспертизы.

ГУВД обратилось к жителям Ташкента с просьбой не применять неизвестные препараты для избавления от насекомых.