Директор и основатель консалтинговой фирмы Maximum Exposure Софи Ибботсон назначена послом туристического бренда Узбекистана в Великобритании. Сертификат об этом был вручен ей в среду в посольстве Узбекистана в Лондоне, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Софи Ибботсон — автор статей и путеводителей об Узбекистане. Одна из ее последних статей «Саодат Исмаилова, узбекский кинорежиссер, соединяющая две культуры» была опубликована в журнале The Economist в апреле.

Софи Ибботсон сотрудничает с Узбекистаном более 10 лет, организуя и возглавляя пресс-туры для журналистов британских изданий в страну.

Софи Ибботсон отметила, что в качестве посла намерена уделить внимание еще не до конца раскрытым направлениям, таким как горный туризм, экотуризм, «птичий» (наблюдение за птицами), культурный, гастрономический, спортивный, событийный и агротуризм.

В этом году Софи Ибботсон запланировала организацию пресс-туров в Навоийскую и Кашкадарьинскую области. По словам посла, эти регионы обладают колоссальными возможностями и при правильном маркетинге можно увеличить приток зарубежных посетителей.