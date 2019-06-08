Ташкент — совершенно недружелюбный и небезопасный для пешеходов город. Но можно попробовать сделать его чуть-чуть безопаснее.

«Газета.uz» очень давно ведет борьбу за то, чтобы лучшие урбанистические идеи были, наконец, воплощены в городе. Пока без особых результатов. Недавно удалось добиться того, что некоторые улицы избавились от опасных разделительных заборов посредине. Но это лишь часть проблемы.

Основная задача очень проста в теории: Ташкент, как избушка из сказки, должен развернуться к людям «передом», а к автомобилям другим местом. И пока в этом плане изменений нет. Проверенные опытом других городов, надежные решения не находят симпатий среди ответственных за планирование столицы чиновников. Зато из раза в раз повторяются одни и те же ошибки, вроде никому не нужных развязок.

Главной проблемой в нашем комплексе несчастий конечно, являются пешеходные переходы. Недавно мы выпустили репортаж о том, как от ошибок планирования переходов страдают взрослые люди. Сегодня мы поговорим о детях.

Ведь это им приходится каждый день переходить чудовищные нерегулируемые перекрестки шириной в 10−12 полос, которые создали некомпетентные взрослые. Недавно весь город всколыхнула трагедия на Юнусабаде, где неумелая водительница совершила смертельный наезд на подростка. Но это не единичный случай ДТП с участием ребенка.

Согласно статистике ГУВД Ташкента, в январе-апреле этого года на ташкентских улицах произошло 21 ДТП с участием детей-пешеходов. Из них в 11 случаях это были дети, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.





Дети переходят нерегулируемый пешеходный переход на перекрестке Актепа. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Несмотря на то, что правоохранительные органы проводят профилактическую работу по снижению таких ДТП, этого недостаточно. Не стоит надеяться на то, что у водителей появится некая «культура» и «уважение». Не появится никогда — таков уж homo sapiens. Нужно не дать ни единого шанса водителю для того, чтобы он сбил ребенка на пешеходном переходе.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, есть два пути — «нормальный» и «креативный». В идеале нужно комбинировать оба, но на первый в нашем городе надежды мало, а вот второй может себя проявить.

Что значит «нормальный путь»? Это значит, что в нормальном городе нормальные пешеходные переходы должны быть наземными. И обязательно со светофорами. Но я здесь сдаюсь заранее. Опыт показывает, что для ответственных людей это слишком революционная мысль. «Отцы города» полны мифов о том, что если поставить светофоры, то «все встанет», «будут пробки», «ухудшится экология» и так далее.

От этой урбанистической импотенции рождается только одно потомство — новые бесконечные развязки, с которыми обязательно, непременно, «все поедет». Но каждая развязка всего лишь переносит пробку на следующий перекресток. Ведь общее количество автомобилей на этой улице не уменьшается.

Так как нормальных наземных переходов со светофорами нам, очевидно, в ближайшие лет двадцать не видать, давайте сразу перейдем к «креативному» пути. Проблема детской смертности на пешеходных переходах есть не только в нашей стране, но и во всех развитых странах мира. И у нее есть решение.





«Страж перехода» в США. Фото: Полицейский департамент Майями

У школ в Северной Америке, Европе, Австралии, Японии и в других странах в часы начала и конца уроков можно увидеть людей в светоотражающих жилетах с большими знаками STOP на палке или с флагами. Это «стражи переходов» или «люди-леденцы». Именно благодаря им дети могут безопасно переходить улицу, не боясь того, что водители их не увидят. «Стражи» стоят на пешеходных переходах у школ и останавливают автомобили, когда дети хотят перейти дорогу. Все очень просто.

По данным исследования британской страховой компании Churchill, проведенном в 2016 году, 95% родителей в Великобритании и 88% детей чувствуют себя безопаснее, если «люди-леденцы» стоят на пути из дома в школу. 91% родителей считает, что «человек-леденец» — это более безопасный вариант, чем зебра или переход со светофором. 57% родителей сказали, что из двух школ выберут ту, возле которой есть «страж перехода».

Откуда же берутся эти люди? В каждой стране по-разному, но практически все развитые общества имеют своих «стражей» возле школ. В Великобритании они могут быть сотрудниками школ или наняты городскими властями. Они получают зарплату. Часто это пенсионеры, которые любят возиться с детьми. В Австралии «леденцов» централизованно нанимает государство и устанавливает их на переходах. Не остановиться на сигнал «леденца» почти везде в мире считается серьезным нарушением.

В Германии служба «стражей» начала работу еще в 1954 году. Сейчас их более 50 тысяч, и все они — волонтеры. У них своя система униформы, рангов и необходимых экзаменов. Кроме работы на переходах, они помогают полиции и в других местах. В Японии служба в «леденцах» стала способом предоставить работу для вдов ветеранов Второй Мировой войны.





Немецкие «стражи переходов». Фото: hallespektrum.de

В США «леденцы» являются неотъемлемой частью городского пейзажа, и здесь они наиболее вариативны. Они могут быть добровольцами, работниками школы, сотрудниками городских служб, полицейскими. Каждый город и община решают сами, как организовать своих «леденцов». Дети очень любят их и норовят «дать пять», проходя мимо.

Что можно сделать в Узбекистане? На гражданское общество надежды мало, и добровольцев мы вряд ли найдем. На городские власти тоже. А вот Министерство народного образования и Министерство внутренних дел вполне могут подумать о том, чтобы организовать службу «стражей переходов» по всей стране. До нового учебного года еще есть достаточно времени. Больно смотреть на «картонных полицейских» посреди дороги, проезжая через деревни и поселки.

Для начала нужно определить проблемные пешеходные переходы возле каждой школы. Продумать маршруты, которыми дети добираются до школ — как из жилых массивов, так и с автобусных остановок.

Вариантов занятости может быть несколько. Например, в каждой школе можно учредить должность «леденца». Это одно рабочее место на половину дня. Только умоляю вас, не нужно «запрягать» учителей. Или же можно прикрепить к нужным школам курсантов, которые планируют в будущем стать сотрудниками УБДД. Одно дежурство в месяц не должно сильно повредить учебному процессу.





Японский «страж перехода». Фото: sohu.com

Более сложный вариант — организовать службу, которая будет привлекать безработных и направлять в нужные школы. Но, возможно, он самый эффективный. Бюджет потребуется небольшой. В Ташкенте всего 309 школ. Если нанять хотя бы 100 «леденцов» для самых опасных переходов и платить им по 400 тысяч сумов в месяц за половину дня работы, годовой бюджет всей службы будет около 56 тысяч долларов.

Во сколько обошлись все заборы, которые потом пришлось снести в Ташкенте? А другие градостроительные ошибки? Думаю, что в миллионы долларов. Если «леденцы» смогут предотвратить хотя бы те 11 ДТП, что случились с начала года, они оправдают свой бюджет. Они могут спасти жизни детям.

Алло, господа десижн-мейкеры! Давайте потратим деньги на людей, а не на очередной кусок бетона.