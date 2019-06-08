Указом президента Узбекистана от 7 июня упрощены процедуры ликвидация субъектов предпринимательства.

С 1 января 2020 года упраздняются постоянно действующие территориальные специальные комиссии по ликвидации предприятий, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и (или) не сформировавших свои уставные фонды в установленные законодательством сроки.

С этой же даты отменяется порядок ликвидации субъектов предпринимательства, не сформировавших в течение одного года с даты государственной регистрации уставные фонды в размерах, предусмотренных учредительными документами.

Кроме того, вводится электронный обмен информацией между государственными органами путем сокращения излишних документов и процедур при ликвидации субъектов предпринимательства.

Со следующего года вводится порядок, в соответствии с которым при добровольной ликвидации субъектов предпринимательства — юридических лиц:

не требуется опубликование в одном или нескольких периодических печатных изданиях объявления о ликвидации предприятия, при этом соответствующие данные размещаются на официальном сайте регистрирующего органа;

не подлежит проверке финансово-хозяйственная деятельность предприятий, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность с момента государственной регистрации, не имеющих налоговой задолженности;

максимальная периодичность проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности ликвидируемых предприятий органами государственной налоговой службысоставляет три года;

получение имеющихся сведений о предприятии из уполномоченных государственных органов для проверки его финансово-хозяйственной деятельности осуществляется через Автоматизированную систему государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства;

общий срок добровольной ликвидации предприятия не должен превышать шести месяцев со дня получения регистрирующим органом уведомления о добровольной ликвидации.

При приостановлении деятельности физических лиц — субъектов предпринимательства отменяется требование получения заявителем заключения органа государственной налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам.

При ликвидации предприятий, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность:

срок, являющийся основанием для признания предприятия не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, составляет девять месяцев;

по представлению органа государственной налоговой службы предприятия, не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, переводятся регистрирующим органом на бездействующий режим сроком на три года;

регистрирующий орган исключает их из Единого государственного реестра субъектов предпринимательства при невосстановлении деятельности предприятий, переведенных на бездействующий режим в течение трех лет.

Несвоевременное, неполноценное и недостоверное обеспечение введения государственными органами и иными организациями, подключенными к системе, соответствующей информации приравнено к нарушению установленного порядка оказания государственных услуг.

Агентству «Узархив» поручено в месячный срок снизить в два раза расценки на архивные услуги, определяемые по действующему нормативу при принятии документов добровольно ликвидируемых субъектов предпринимательства.