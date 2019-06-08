Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева открывается в Ташкенте. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 7 июня.

Вуз будет готовить высококвалифицированных инженерно-технических кадров, «способных решать важнейшие научно-технологические задачи промышленных отраслей республики». Прием документов в филиал начинается с 2019/2020 учебного года.

Обучение в филиале будет проводиться на русском языке в соответствии с федеральными образовательными стандартами России. Учебные планы и образовательные программы утверждаются университетом по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Выпускникам по окончании вуза обучения выдается диплом, признаваемый документом о высшем образовании в Узбекистане. Прошедшие обучение на основе государственных грантов будут распределены на работу в организации страны для последующей обязательной отработки сроком не менее пяти лет.

В университете будут готовить специалистов по следующим направлениям бакалавриата:

материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем;

технология художественной обработки материалов;

технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств;

безопасность технологических процессов и производств.





Магистратура:

материаловедение и защита материалов от коррозии;

Химическая технология наноматериалов.

Филиал разместится в зданиях Мирзо-Улугбекского промышленного профессионального колледжа, расположенного по адресу: Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив ТТЗ-1, 47.

До начала 2019/20 учебного года планируется также открыть в Узбекистане филиалы Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» и Астраханского государственного технического университета.

Ранее Узбекистан и Россия подписали соглашение о взаимном признании образования и квалификации, а также ученых степеней.