Матрасы Volo, производимые в Узбекистане по европейским стандартам, являются беспружинными и отличаются от других комфортом и удобством. Из-за отсутствия металлических деталей гарантируется, что во время сна позвоночник будет находится в правильном положении и не вызовет неудобств и лишних шумов.

В настоящее время беспружинные матрасы стали лидером на мировом рынке.





Преимущества матрасов Volo:

подходят для детей младшего возраста;

изготовлены из бамбуковой ткани, обладают гипоаллергенными свойствами и не вызывают аллергии;

отличный выбор для тех, кто страдает заболеваниями позвоночника или суставов;

помещены в маленькие коробочки, что облегчает само приобретение матраса, а также удобство при транспортировке;

бесплатная доставка по Ташкенту.





Компания Volo запускает акцию Big 7. С 7 по 13 июня при покупке матрасов Volo покупатель может получить дополнительные подарки.

Условия акции:

при покупке односпального матраса — одна подушка в подарок;

при покупке двухспального матраса — две подушки в подарок.





К тому же компания Volo предоставляет свой матрас для тестирования на 30 дней. Если в течение этого времени потребителю не понравится матрас, компания вернет ему деньги.

Телефон: (+998) 99−997−33−33

Сайт: volo.uz

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