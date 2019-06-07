Матрасы Volo, производимые в Узбекистане по европейским стандартам, являются беспружинными и отличаются от других комфортом и удобством. Из-за отсутствия металлических деталей гарантируется, что во время сна позвоночник будет находится в правильном положении и не вызовет неудобств и лишних шумов.
В настоящее время беспружинные матрасы стали лидером на мировом рынке.
Преимущества матрасов Volo:
- подходят для детей младшего возраста;
- изготовлены из бамбуковой ткани, обладают гипоаллергенными свойствами и не вызывают аллергии;
- отличный выбор для тех, кто страдает заболеваниями позвоночника или суставов;
- помещены в маленькие коробочки, что облегчает само приобретение матраса, а также удобство при транспортировке;
- бесплатная доставка по Ташкенту.
Компания Volo запускает акцию Big 7. С 7 по 13 июня при покупке матрасов Volo покупатель может получить дополнительные подарки.
Условия акции:
- при покупке односпального матраса — одна подушка в подарок;
- при покупке двухспального матраса — две подушки в подарок.
К тому же компания Volo предоставляет свой матрас для тестирования на 30 дней. Если в течение этого времени потребителю не понравится матрас, компания вернет ему деньги.
Телефон: (+998) 99−997−33−33
Сайт: volo.uz
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