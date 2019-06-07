Министерство здравоохранения Узбекистана обновило сведения о пострадавших от массового пищевого отправления, зафиксированного 4 июня после употребления пищи в местах общего питания Oqtepa lavash в Ташкенте.

К 14:00 дня 7 июня 29 больных поступило в клинику Научно-исследовательского института эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения, 8 — в городскую клиническую инфекционную больницу №5, 2 — городскую инфекционную больницу №4 и 2 — городскую клиническую инфекционную больницу №2.

Больные жаловались на тошноту, рвоту, головную боль, общую слабость, диарею, боли в области живота и температуру. Медицинские работники провели медобследование и положили их в лечебницы с первичным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция», «Острая кишечное заболевание» и «Острая диарея».

В данное время у больных взяты образцы для лабораторных исследований. Лечебницы и их отделения обеспечены необходимыми лекарствами, инфузионными растворами, одноразовыми шприцами и системами.

Согласно результатам первичных эпидемиологическим проверок, проведенных по данному случаю, 16 больных связывают свое отравление с употреблением куриного сэндвича в пункте питания Oqtepa lavash, расположенном на массиве Куйлюк-5 Мирабадского района, 19 — на массиве Сергели-8 Сергелийского района, 3 — в Учтепинском районе, 1 — на территории рынка «Чорсу» Шайхантахурского района и 1 — в Алмазарском районе. Один больной связывает отравление с употреблением у себя дома привезенной на заказ пищи.

По поводу данного случая в столице организован специальный надзор Министерства здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава. На местах изучается эпидемическое состояние, больным и специалистам оказывается помощь.

На сегодня состояние лечащихся в больницах пациентов удовлетворительное, из-за отсутствия больных с тяжелым состоянием сегодня во второй половине дня одна группа из них будет выписана. Они будут взяты под надзор в семейных поликлиниках по месту прописки, и охвачены патронажной службой.

Ранее сообщалось, что Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ташкента 6 июня подал заявку на имя бизнес-омбудсмана о краткосрочной проверке кафе Oqtepa lavash в связи с произошедшим.