42-летняя Лариса Т., 4 июня совершившая в Юнусабадском районе Ташкента наезд на несовершеннолетних С. Я., С. И. и А. Г., в результате которого последний скончался, предъявлено обвинение по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
6 июня суд по уголовным делам Юнусабадского района, приняв во внимание, что Лариса Т. имеет троих несовершеннолетних детей и является единственным кормильцем в семье, ранее не судима, имеет постоянные место жительства и работу, избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста (статья 242−1 Уголовно-процессуального кодекса).
Для обвиняемой установлены следующие запреты (ограничения):
- на получение и отправление корреспонденции в любом виде (за исключением корреспонденции, связанной с пенсионным и социальным обеспечением, с учреждениями образования и здравоохранения, оплатой налогов и других коммунальных платежей, а также кроме переписки с органами дознания, следствия и суда);
- на использование любых средств связи и ведение переговоров с их использованием, кроме случаев необходимости экстренной связи со скорой медицинской помощью, пожарной и другими специальными службами, учреждениями образования и здравоохранения (в соответствии со статьей 242−1 УПК, о каждом таком звонке подозреваемый, обвиняемый или подсудимый сообщает в орган внутренних дел по месту жительства, на который возложено исполнение домашнего ареста), а также за исключением переговоров с адвокатами, законными представителями и представителем органа внутренних дел, на который возложено исполнение домашнего ареста;
- покидать жилище в период с 8:00 до 19:00 часов обвиняемая может только для того, чтобы пойти на работу, о чем обвиняемая обязана уведомлять орган, на который возложено исполнение домашнего ареста (исключения: покупка продуктов питания, лекарств и других необходимых предметов, оплата коммунальных услуг, о чем обязательно уведомляется орган внутренних дел по месту жительства).