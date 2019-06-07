42-летняя Лариса Т., 4 июня совершившая в Юнусабадском районе Ташкента наезд на несовершеннолетних С. Я., С. И. и А. Г., в результате которого последний скончался, предъявлено обвинение по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

6 июня суд по уголовным делам Юнусабадского района, приняв во внимание, что Лариса Т. имеет троих несовершеннолетних детей и является единственным кормильцем в семье, ранее не судима, имеет постоянные место жительства и работу, избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста (статья 242−1 Уголовно-процессуального кодекса).

Для обвиняемой установлены следующие запреты (ограничения):