«Газета.uz» ранее публиковала ответ Государственного центра тестирования «Совершенству в тестах нет предела» в ответ на предложения преподавателя Комила Джалилова по улучшению системы тестирования при отборе в вузы. В ответе указано, что в текущем году при участии ведущих специалистов Университета Кембриджа (Великобритания) был проведен анализ тестовых заданий и высказаны рекомендации, которые были учтены экспертами ГЦТ. Использование уровня В2 по иностранным языкам на те направления бакалавриата, где иностранный язык введен как основной предмет, ГЦТ называет льготой, подобной той, что имеют победители республиканской олимпиады. Данное решение принято на основе анализа мнений многочисленных респондентов и ведомств, отмечает ГЦТ. Инициатор открытой переписки Комил Джалилов считает, что не получил научно обоснованные ответы на свои вопросы.

Уважаемый Маджид Маликович,

Я искренне надеялся, что политика открытости и гласности, инициированная президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, дошла и до Государственного центра тестирования — организации, которая за все 20 с лишним лет своего существования была наглухо закрытой к любому обсуждению.

Я искренне надеялся, что государственный орган, назначенный правительством единственным уполномоченным органом государственного управления, ответственным за реализацию государственной политики по тестовому отбору в образовательные учреждения страны, стал более открытым к обсуждениям возможных проблем, научной полемике, конструктивной критике, искреннему желанию внести свой вклад в совершенствование системы.

Я искренне надеялся, что орган государственного обсуждения, вынося проекты своих нормативно-правовых актов на всеобщее обсуждение, делает это с целью последующего учета мнения населения и специалистов по действительно важным пунктам в дальнейшей доработке документов. Увы.

Вопросы, поднятые мной в моих выступлениях, — вопрос о предиктивной (прогностической) валидности тестов, об отказе от проверки степени «зубрежки» учебников, о связи предметов тестирования с будущей специализацией абитуриента, о научной обоснованности очередности предметов, о надежности не только отдельно взятых тестовых заданий, но и целых вариантов, о сопоставимости вариантов и шкалированию результатов до их объявления, о потенциальном «эффекте отлива» от некоторых решений ГЦТ — все они не были праздными вопросами, поднятыми ради желания покритиковать.

Это лишь малая часть вопросов, которыми занимаются организации, проводящие стандартизированные тесты и ответы на которые должны быть доступны всем заинтересованным сторонам. Потому что от научно обоснованных ответов на подобные вопросы зависит правильность решений, принимаемых на основе тестирования, в нашем случае — исходное качество будущих специалистов с высшим образованием. Все эти вопросы остались без ответа.

Я далек от мысли, что моя точка зрения единственно правильная и предлагаемые мной решения единственно верные. Но я ожидал, что ответы Государственного центра тестирования — организации, которая должна быть научным центром по вопросам тестологии, — будут более конкретными и обоснованными, а ссылки на «международную практику» более конкретизированными.

В ответах ГЦТ я ожидал увидеть большее, чем утверждения о сотрудничестве с именитыми организациями и заверения в приверженности принципам валидности и надежности, в то время как даже самый поверхностный анализ процедур ГЦТ и тестовых заданий, публикуемых от имени ГЦТ, показывает обратное.

И, наконец, я надеялся, что если государственный орган допускает возможность неправильности отдельных своих решений, то находит мужество изучить литературу по проблемным вопросам, признавать ошибки и вносить соответствующие изменения, а не упорно стоять на своем ради пресловутой «чести мундира» (благо, прецеденты в новейшей истории страны уже есть). Хотя бы ради будущего страны, которую мы хотим видеть в рядах интеллектуально, экономически и социально развитых стран.

С уважением, Комил Джалилов