В Узбекистане до конца текущего года будет критически изучена деятельность, связанная с отловом и содержанием безнадзорных животных. Это предусмотрено постановлением президента от 4 июня о повышении эффективности работ в сфере благоустройства населенных пунктов.

По итогам изучения к февралю следующего года в правительство должен быть внесен проект постановления о совершенствовании деятельности, связанной с отловом и содержанием безнадзорных животных.

Документ должен, предусмотреть вопросы совершенствование правил содержания собак и кошек в населенных пунктах и правил отлова и временного содержания безнадзорных животных, обеспечив гуманное отношение к ним.

В частности, будут улучшены меры по уведомлению хозяев об отлове их домашних питомцев, в том числе через общедоступную информационную систему для размещения информации об отловленных безнадзорных животных. В системе будут указываться идентифицирующие признаки животных, такие как фотографии, бирки, типовые приметы и другие.

Дополнительно будет разработана программа развития материально-технической базы отделов по отлову безнадзорных животных при городских и районных управлениях благоустройства. Запланировано также строительство или приобретение крематориев и биотермических ям для обеззараживания трупов выловленных безнадзорных животных в каждом городе и районе страны.