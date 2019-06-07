Медицинский центр AKFA Medline, действуя в рамках программы президента по возвращению соотечественников в страну, создает максимально комфортные условия и предоставляет рабочие места нашим докторам, практикующим в зарубежных клиниках.

Ряды высококвалифицированных докторов Узбекистана пополнил врач-кардиохирург из московского Центра сердечно-сосудистой хирургии, закончивший Первый Ташкентский медицинский институт — Алишер Меликулов.

Меликулов Алишер Алмардонович — доктор медицинских наук, ведущий сердечно-сосудистый хирург из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, начал прием пациентов на постоянной основе в клинике AKFA Medline.

До настоящего времени доктор работал в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева в качестве ведущего сердечно-сосудистого хирурга.

В 2018—2019 году он проходил стажировку в кардиохирургической клинике Herzzentrum Leipzig (Германия).

Специалистом опубликовано более 65 научных работ, из них 40 статей в ведущих российских и зарубежных журналах.

Алишер Меликулов ежегодно принимал участие в конференциях и съездах с докладами, проводимых в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Также с докладами выступал на 60-м Международном конгрессе Европейского общества сердечно сосудистых хирургов (ESCVS-2011) и на 26-м конгрессе Азиатской ассоциации сердечно сосудистых и торакальных хирургов (ASCVTS-2018).

В марте 2018 года успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Непосредственные результаты малоинвазивной реваскуляризации миокарда у пациентов высокого хирургического риска».

В декабре 2009 года защитил диссертацию, представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» (14.00.44).

С 2004 по 2006 год развивал свои профессиональные навыки в ординатуре Российской академии медицинских наук при НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (Москва), по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» на базе отделения хирургического лечения ишемической болезни сердца и малоинвазивной коронарной хирургии.

В 2004 году он с отличием окончил Первый Ташкентский медицинский институт по специальности лечебное дело.

Алишер Меликулов специализируется на следующих кардиохирургических операциях:

коронарное шунтирование на работающем сердце — OPCAB;

коронарное шунтирование на работающем сердце с использованием мини доступа — MIDCAB;

коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения;

хирургическое лечение при осложненных формах ИБС: реконструктивные операции при аневризмах левого желудочка на сокращающемся сердце и пластика постинфарктного разрыва межжелудочковой перегородки;

каротидная эндартерэктомия из сонных артерий с одномоментным коронарным шунтированием;

хирургическое лечение ИБС в сочетании с приобретенными пороками сердца и дисфункцией клапанного аппарата;

хирургическое лечение приобретенных пороков сердца и при патологиях аорты.

Команда центра кардиохирургии AKFA Medline рада поприветствовать высококлассного специалиста.

Записаться на консультацию к доктору Алишеру Меликулову можно по телефону: 1141, (+998) 71−203−30−03.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик халка йули, 5А

Ориентир: ст. метро «Беруний»

Сайт: akfamedline.uz

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