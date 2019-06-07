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8-9 июня
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
11 лучших событий этих выходных в столице.
Премьера фильма "Люди Икс: Темный Феникс ", Сабантуй, выставка современного плаката, фестиваль электронной музыки "Восход" и другие интересные мероприятия.
"Люди Икс: Темный Феникс"
Фантастика, боевик
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Выставка живописи «Сюрреализм Анвара Бахтеева»
Выставка современного плаката
Фестиваль электронной музыки «Восход»
Сабантуй 2019
Startup Weekend 2019
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«Восточный базар» в Next'e
Арт-базар в Доме Фото
Музыкальные выходные на Бродвее
Спектакль "Привидения"
Спектакль "Страсти по-испански"
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