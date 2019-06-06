Недавно консультационный центр Himedi.com в Ташкенте пригласил профессора Пак Чан У из Южной Кореи для проведения бесплатной консультации и участия в телепередаче O’zingni Angla.

Пак Чан У — профессор с 25-летним опытом работы в области репродуктивной гинекологии из престижной клиники по лечению бесплодия Seul CHA Kangnam.

В первый день профессор был приглашен на съемку телеканала O’zbekiston в передачу O’zingni Angla. Выпуск был посвящен теме «Бесплодие и способы его лечения».

В последующие дни в консультационном центре Himedi.com профессор провел бесплатную консультацию для пациентов, которые хотели провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Пациенты были довольны проведенной консультацией, большинство из них готовы поехать в Южную Корею для проведения ЭКО.





ЭКО — вспомогательная репродуктивная технология, которая применяется, когда зачатие естественным путем невозможно. Это относительно несложный метод, его теория разработана до мельчайших мелочей, а применение дает весьма высокие результаты. Во всем мире ЭКО является основным способом лечения бесплодия или генетических проблем.

Иногда ЭКО предлагается в качестве основного метода лечения бесплодия у женщин старше 40 лет. Процедур также может быть уместной при наличии определенных заболеваний:

повреждение или закупорка маточной трубы;

расстройства овуляции;

преждевременная недостаточность яичников;

эндометриоз;

миома матки;

предыдущая стерилизация или удаление маточных труб;

нарушение производства или функции спермы;

необъяснимое бесплодие;

генетическое заболевание;

сохранение фертильности при раке или других заболеваниях.

Этапы процедуры ЭКО:

сбор всех нужных предписанных анализов;

микроскопическое обследование спермограммы;

гормональное обследование;

стимуляция лютеиновой фазы путем применения гормональных препаратов;

забор яйцеклетки.





Статистика показывает, что положительные результаты ЭКО во многом зависят от состояния здоровья семейной пары, правильно выбранного протокола стимуляции яичников и метода (ЭКО, ИКСИ, ПИКСИ), опыта и знаний врачей и качества биологического материала.

У ЭКО существует несколько разновидностей. Специалист подбирает методику проведения процедуры в зависимости от причины бесплодия.

ИКСИ — метод искусственного введения сперматозоида в яйцеклетку при помощи очень тонкой иглы. ИКСИ используется, если сперматозоиды партнера неподвижны и не способны самостоятельно оплодотворить яйцеклетку.

ПИКСИ — модификация метода ИКСИ, для которой отбираются только зрелые сперматозоиды. Если при ИКСИ их отбор производится только по визуальным признакам, то при ПИКСИ проводится специальный тест.

IVM предполагает изъятие незрелых яйцеклеток. Дозревают они уже в пробирке в лабораторных условиях. Метод позволяет избежать гормональной стимуляции, а также применяется при отсутствии результата.

Консультационный центр Himedi.com также предоставляет консультацию по различным направлениям:

нейрохирургия;

ортопедия, травматология;

онкология;

сердечно-сосудистые заболевания (лечебные и хирургические);

органы пищеварения;

вертебрология;

гинекология, урология (бесплодие М — Tese; ICSI);

роботизированная и малоинвазивная хирургия;

гамма-нож, кибер-нож, трансплантация;

эндокринология;

гепатология;

офтальмология;

ЛОР;

реабилитология;

пластическая хирургия и косметология;

традиционная корейская медицина.

Подробную информацию о лечении в Корее можно получить по телефону: (+998) 71−200−07−04 или заполнив онлайн-заявку.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Нукус, 16

Сайт: himedi.com

На правах рекламы.