Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило «Газете.uz» о случаях пищевого отравления в Сергелийском районе Ташкента. По данным пресс-службы министерства, с 17:00 4 июня до 12:00 6 июня в медицинские учреждения с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» поступили 15 человек.

В клинику Научно-исследовательский институт эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний Минздрава обратились 11 пациентов, 3 — в Городскую клиническую инфекционную больница №5, еще 1 — в детскую городскую инфекционную больницу №2. Они поступили с жалобами на тошноту, головные боли, общую слабость, диарею, боли в области живота, повышение температуры тела.

Пациенты были обследованы и госпитализированы с первоначальным диагнозом «пищевая токсикоинфекция». Трое из них находятся в тяжелом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести.

В клиниках взяты все необходимые образцы для лабораторных исследований, специалисты оказывают квалифицированную помощь. Запасы лекарств на достаточном уровне.

Минздрав сообщил результаты первоначального эпидемиологического расследования. Выяснилось, что 11 пациентов связывают свое отравление с употреблением куриного сэндвича в кафе Oqtepa lavash (GRAND AZIA PLUS), находящегося по адресу: дом 7б, массив Сергели-8, Сергелийский район Ташкента.

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ташкента подал заявку от 6 июня на имя бизнес-омбудсмана о краткосрочной проверке кафе Oqtepa lavash.

Напомним, что с 1 апреля координацией проверок бизнеса и контролем за законностью их проведения занимается Уполномоченный при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (бизнес-омбудсман).