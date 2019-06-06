Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило «Газете.uz» о случаях пищевого отравления в Сергелийском районе Ташкента. По данным пресс-службы министерства, с 17:00 4 июня до 12:00 6 июня в медицинские учреждения с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» поступили 15 человек.
В клинику Научно-исследовательский институт эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний Минздрава обратились 11 пациентов, 3 — в Городскую клиническую инфекционную больница №5, еще 1 — в детскую городскую инфекционную больницу №2. Они поступили с жалобами на тошноту, головные боли, общую слабость, диарею, боли в области живота, повышение температуры тела.
Пациенты были обследованы и госпитализированы с первоначальным диагнозом «пищевая токсикоинфекция». Трое из них находятся в тяжелом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести.
В клиниках взяты все необходимые образцы для лабораторных исследований, специалисты оказывают квалифицированную помощь. Запасы лекарств на достаточном уровне.
Минздрав сообщил результаты первоначального эпидемиологического расследования. Выяснилось, что 11 пациентов связывают свое отравление с употреблением куриного сэндвича в кафе Oqtepa lavash (GRAND AZIA PLUS), находящегося по адресу: дом 7б, массив Сергели-8, Сергелийский район Ташкента.
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ташкента подал заявку от 6 июня на имя бизнес-омбудсмана о краткосрочной проверке кафе Oqtepa lavash.
Напомним, что с 1 апреля координацией проверок бизнеса и контролем за законностью их проведения занимается Уполномоченный при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (бизнес-омбудсман).
Elias Shoaib Ebadi
Уже же были проблемы с санитарией у этого заведения. Видимо ничему опыт их не научил.
RN RN
а СЭС занята молочным домиком..
RN RN
мой сын на Ганге в 2016 году осенью поел в октепе лаваш донар и отравился.. больше мы туда не ногой
andrey tsoy
Просто не дожарили курицу! А она если немного не дожаренна, очень опасна! Может даже до летального исхода дойти. Я тоже один раз отравился в “Les allies“ не свежей курицей, заказал я ее с филлиала который на Чиланзаре. В остальных филиалах вроде такого не было до этого случая, но с тех пор я просто перестал там есть!
Bobur Egamnazarov
Опять Oqtepa lavash?
Guzal Izaeva
Меня всегда возмущает, что они и деньги принимают — считают и этими же руками еду укладывают. Полная антисанитария.
Raxmatulla Raxim
НУЖНЫ БОЛЬШИЕ КАДРОВЫЕ ЧИСТКИ В САНЭПИДНАДЗОРе. ЗАСИДЕЛИСЬ. НУЖНА РОТАЦИЯ. БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ САНИТАРИИ и К ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ИХ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ!
Ельвира Назарова
Это только зафиксированный случай..
Деньгами откупятся как всегда, и дальше будут травить народ. Опасно есть в подобных заведениях, особенно в жаркие дни лета.
Alex Kot
Надо было срочно ехать и закрывать эту шарагу, пока другие не отравились. А они заявку подали. Круто! Теперь конечно они там всё подчистят, испорченных кур уберут. Такая проверка ничего не даст.