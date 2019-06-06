Технические работы по устранению неполадок дренажной системы начнутся этой ночью на проспекте Амира Темура, сообщила в четверг пресс-служба хокимията Ташкента.

В связи проведением работ участок дороги по проспекту Амира Темура от парка «Ташкентленд» до гостиницы Radisson будет закрыт для движения автотранспорта с 23:00 ночи 6 июня до 6:00 утра 7 июня.





Как пояснили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията, планируется улучшить пропускную способность дренажной системы посредством замены трубы в 300 мм на трубы с большим диаметром — 600−800 мм. Кроме того, делаются выемки в нужных местах для стока воды.

По данным Узгидромета, 6 июня в Ташкенте — переменная облачность, временами осадки, возможны грозы. Ветер западный 5−10 м/с, во время грозы возможно усиление до 15−20 м/с. Температура днем +28…+30 градусов, вечером — +15…+17.

Столичный хокимият призвал не находиться под деревьями и не оставлять под ними автомобили во время грозы. В случае обнаружения большого скопления воды в результате осадков горожанам следует звонить по телефонам 1050, 1055.