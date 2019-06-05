21 мая в гостинице Wyndham Tashkent состоялась официальная церемония определения победителей весенней промо-акции от Samsung. Условия конкурса были предельно простыми: с 5 апреля по 5 мая при покупке телевизора, холодильника или стиральной машины покупатели могли принять участие в розыгрыше супер-призов.

Разыгрываемые супер-призы:

пять премиальных сетов из последних моделей стиральной машины, холодильника, телевизора, пылесоса и микроволновой печи;

10 холодильников;

10 стиральных машин;

20 телевизоров;

30 пылесосов;

30 микроволновых печей.

25 мая состоялась официальная церемония вручения подарков, на которой победители получили свои призы.





Samsung попросил поделиться впечатлениями счастливых обладателей призов от компании.

«Недели три назад мы поехали покупать стиральную машину для дедушки. Об акции нам рассказал продавец-консультант и предложил в ней поучаствовать. Мы заполнили документы и как-то даже забыли о конкурсе. Позвонили нам в пятницу. Мы вначале не поняли, о чем идет речь. Не верили и до последнего момента, пока в магазине нам не показали наши призы. Получить дорогие и наиболее последние модели — большое счастье. Спасибо, Samsung», — поделилась радостью Елизавета.

«Мы недавно поженились и начали обустраивать быт. Пошли покупать в магазине пылесос и телевизор, а тут выиграли большой холодильник от Samsung. Шучу над женой и говорю, что с таким большим холодильником можно открывать супермаркет. Спасибо за хорошее настроение и подарок. Будем и впредь участвовать в акциях от Samsung», — рассказали Дильшод и Нигора.

«Мы приехали с сыном купить холодильник. Продавец-консультант предложил поучаствовать в акции. Я вначале даже отговаривала сына: „Пошли, торопимся. Ничего мы не выиграем“. В пятницу вечером нам позвонили и сказали, что мы выиграли не просто один подарок, а сразу супер-сет. Это прекрасная новость и хороший подарок на его скорую свадьбу. Спасибо большое организаторам», — сказала Малика.





«Samsung за долгие годы своей деятельности на рынке Узбекистана снискал огромную популярность среди населения. Качество, цена и удобство — три главных достоинства, за которые нас любят. Мы рады дарить положительные эмоции и делать жизнь людей комфортней. Особенно в дни священного праздника наша команда рада быть причастной к светлым моментам, которые надолго останутся в памяти людей. Коллектив нашей компании хочет поздравить всех мусульман со священным праздником Рамазан хайит и пожелать мира, спокойствия и счастья», — говорит Алимжон Тулендибаев, начальник отдела бытовой техники и телевизоров Samsung.

Дополнительная информация доступна на официальных страницах компании в соцсетях.

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