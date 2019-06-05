Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 июня провел совещание, посвященное приоритетным задачам по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, вследствие недостаточного внимания ирригационным сетям и бесхозного отношения к земле в течение последних 30 лет 450 тысяч га орошаемых площадей оказались непригодными к возделыванию.

Сегодня в стране имеются более 1 млн га земель, которые можно освоить. Отмечалось, что следует принять меры по их развитию путем выполнения ирригационных работ и внедрения водосберегающих технологий, выращивания нетребовательных к воде культур.

На совещании говорилось, что нужно внедрить на основе международного опыта порядок, в рамках которого выбывшие из оборота земли будут рекультивироваться на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). При этом инвесторы будут иметь право самостоятельно размещать культуры на освоенных почвах, сдавать землю в субаренду и строить необходимые объекты инфраструктуры.

Глава государства одобрил предложение Всемирного банка по внедрению в отдельно взятом районе Узбекистана типовой модели восстановления выбывших из оборота земель на основе ГЧП и дал руководителям соответствующих министерств указания по реализации данного проекта.

Министерству сельского хозяйства и Госкомземгеодезкадастру поручено обеспечить в 2019—2021 годах передачу 281 тысячи га подлежащих рекультивации земель инициаторам проектов на основе ГЧП. Отмечалось, что на этих землях важно выращивать экспортоориентированную плодоовощную продукцию, а также создавать новые сорта устойчивых к засухе культур.

Выдвинуты предложения по внедрению на вновь освоенных землях технологий повышения плодородности почвы, улучшения мелиоративного состояния и водоснабжения, введению порядка частичной компенсации расходов, направленных на эти цели.

Поручено определить действенные меры по предотвращению незаконного использования земли и пересмотреть систему контроля в этой сфере.

Указано на необходимость запуска единой автоматизированной системы для обеспечения точности данных земельного кадастра и эффективности управления им.

Министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» рассказал о главных целях сельского хозяйства, поставленных президентом.

«В первую очередь, нам нужно обеспечить продовольственную безопасность страны. Во-вторых, самое важное — в разы увеличить экспортный потенциал, экспорт сельхозпродукции. Конечно же, для этого нам нужны новые земли. Мы проанализировали 26 стран, где используется система ГЧП. Чтобы привлечь частных инвесторов, мы должны создать правильную нормативно-правовую среду. В этом партнерстве мы будем привлекать частные средства, в том числе средства международных финансовых институтов, для освоения новых земель. Мы создадим правовую базу для аренды и субаренды. Осваивание новых земель — это больше экспорта, больше продукции, новые технологии», — сказал он.

Ранее мы писали, что агроэксперты рекомендуют Узбекистану отменить квоты на хлопок и пшеницу, разрешить более высокие цены на них и либерализовать рынок земли под сельское хозяйство.