Корреспондент телерадиокомпании «Би-Би-Си» (BBC, Великобритания) Авазбек Тахиров 4 июня был аккредитован при Министерстве иностранных дел Узбекистана. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИДа. Бюро «Би-Би-Си» было закрыто в Ташкенте в 2005 году.

Согласно законодательству, представительства и представители СМИ иностранных государств могут осуществлять деятельность в Узбекистане после аккредитации в МИДе.

В настоящее время в стране аккредитованы 49 зарубежных журналистов.