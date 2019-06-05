Artel от всей души поздравляет дорогих граждан с праздником доброты и милосердия Рамазан хайит. Компания желает долгих лет жизни, здоровья, удачи и всех благ. Пусть все мечты непременно сбудутся, а удача сопутствует во всех начинаниях.

Жители Узбекистана издревле славятся своими качествами: человечность, доброта и милосердие. В этот день протягивать руку помощи, проявлять сострадание, доброту, заботу, делиться радостью с близкими не только священный долг, но и великая радость для каждого жителя страны. Праздник Рамазан хайит воспитывает в каждом хорошие человеческие качества, объединяет всех жителей Узбекистана и формирует единое, сплоченное общество.





«Думаю, что каждый из нас глубоко осознает особое значение этого праздника. Он воплощает в себе такие благородные качества, как проявление заботы и внимания в семье, махалле и обществе, оказание безвозмездной помощи нуждающимся, духовное обновление, совершение добрых дел. Это полностью созвучно с политикой, проводимой сегодня в Узбекистане, — сказал Шавкат Мирзиёев.

В Узбекистане ведутся активные просветительские работы и принимаются эффективные меры по повышению духовности среди подрастающего поколения. Подобная деятельность, несомненно, внесет свой вклад в формирование Республики Узбекистан как государства со всесторонне развитым, милосердным обществом, готовым протянуть руку помощи каждому нуждающемуся.

Компания Artel желает, чтобы доброта сердец помогала близким и хорошим людям, и в каждом доме был праздник любви, уважения, счастья и доброй радости.

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