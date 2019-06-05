Команда медицинского центра AKFA Medline делится своим радушием и искренне поздравляет узбекистанцев с праздником Рамазан хайит. В этот особенный день более двух миллиардов мусульман по всему миру отмечает праздник терпения и щедрости, духовного и нравственного очищения.

Пусть Всевышний благословит всех за молитвы, пост и добродетель, а их намерения остаются искренними, благие дела всегда идут от сердца.

AKFA Medline желает гражданам Узбекистана крепкого здоровья и долголетия родным и близким. Крепкой веры, благополучия и светлого будущего детям и дорогим сердцу людям.





Для того, чтобы здоровье близких оставалось крепким, нужно вовремя приводить их на обследование. Своевременный и точно поставленный диагноз — залог долгой и качественной жизни.

AKFA Medline заботится о своих пациентах, поэтому цены и скидки на лабораторные исследования, действующие на момент священного поста Рамадан, остаются прежними.

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