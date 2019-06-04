Компания «Узбектелеком» ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по получению долгосрочного заема в 100 млн долларов. Цель — расширить покрытие страны широкополосным доступом к интернету.

Об этом в интервью УзА сообщил первый заместитель директора Агентства по управлению государственными активами, член экспертного совета «Буюк келажак» и наблюдательного совета «Узбектелекома» Зафар Захидов.

По его словам, в компании разработали более компактную управленческую структуру, которая позволила уменьшить расходы на управленческий персонал на 7,5 млрд сумов в год.

«Выявлены 189 автомашин, без которых можно обойтись, их реализация проходит через публичные аукционы. Также уменьшены расходы компании, начата ускоренная реализация непрофильных активов, уже проданы миноритарные доли в компаниях, которые не приносили дохода. Осуществляется установка базовых станций для улучшенного покрытия всей страны мобильной связью», — рассказал Зафар Захидов.

Кроме того, проводится аудит с учетом международных стандартов, переоцениваются основные средства, сообщил он.

Зафар Захидов считает, что «Узбектелеком» может стать одной из первых государственных компаний (вне банковской системы), которая получит корпоративный рейтинг от международных рейтинговых агентств. Это будет способствовать доступу компании к международным рынкам капитала, в том числе к рынку евробондов, и уменьшит финансовые расходы на обслуживание долга, отметил первый замдиректора АУГ.