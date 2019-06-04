В первый день Рамазан хайита, 5 июня, общественный транспорт Ташкента начнет работать с 4:00, сообщила пресс-служба городского хокимията.
Столичный метрополитен также будет работать с 4:00, сообщили «Газете.uz» в «Узбекистон темир йуллари».
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
В первый день Рамазан хайита, 5 июня, общественный транспорт Ташкента начнет работать с 4:00, сообщила пресс-служба городского хокимията.
Столичный метрополитен также будет работать с 4:00, сообщили «Газете.uz» в «Узбекистон темир йуллари».
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