В первый день Рамазан хайита, 5 июня, общественный транспорт Ташкента начнет работать с 4:00, сообщила пресс-служба городского хокимията.

Столичный метрополитен также будет работать с 4:00, сообщили «Газете.uz» в «Узбекистон темир йуллари».