Узбекистанец Адхамжон Эргашев завоевал три золотые медали чемпионате мира по тяжелой атлетике. Молодежное первенство проходит 1−8 июня на Фиджи, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта. Участие в соревнованиях принимают 248 спортсменов из 47 стран.

В весовой категории до 67 кг Адхамжон Эргашев поднял в сумме двоеборья 314 кг и завоевал рейтинговые баллы на Олимпийские игры в Токио-2020.





Серебряной медали удостоился турецкий тяжелоатлет Мухаммад Фуркан Озбек с результатом 307 кг, бронзовой — российский спортсмен Зулфат Гараев с результатом 300 кг.

В прошлом году на молодежном первенстве в Ташкенте Адхамжон Эргашев оказался сильнейшим в своей группе. Тяжелоатлет, набрав в сумме 295 кг, также завоевал три золотые медали.