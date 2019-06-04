Солнце является самым оптимальным и эффективным источником энергии в Узбекистане, заявил председатель Экологической партии, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Борий Алиханов на встрече с прессой 31 мая в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
«В Узбекистане в году более 320 солнечных дней, — сказал он. — Если предположить возможность получения энергии от солнца, то у нас есть реальные условия для использования солнечных лучей в течение практически всего года. То есть мы сможем получать энергию в объеме больше 182 млн тонн нефтяного эквивалента в год. Это почти в три раза больше объема энергии, потребляемой в стране в настоящее время. Солнце — самый оптимальный и эффективный источник энергии в Узбекистане».
По словам главы Экопартии, при транспортировке электроэнергии в отдаленные населенные пункты традиционным способом страна теряет до 30−35% энергии.
«Применив в отдаленных районах технологии с использованием возобновляемых источников энергии, и установив в тех же аулах фотоэлектростанции, работающие на солнечной энергии, мы можем добиться реальной экономии электроэнергии, — подчеркнул Борий Алиханов. — Во-первых, это экономически выгодно. Во-вторых, получаем экологически чистые и электроэнергию, и тепло».
Он добавил, что ежегодно во всем мире от переработки источников энергии выбрасывается в воздух 2,2 млн тонн вредных веществ, загрязняющих атмосферу.
«Это оказывает негативное влияние на человека и другие биоорганизмы, провоцируя различные заболевания. По этой причине страдают флора и фауна нашей планеты. Происходит деградация земель, воды, загрязнение воздуха. Утилизация нефтегазовых отходов также приводит к экономическому ущербу», — отметил глава Экопартии.
По его мнению, в Узбекистане перспективны не только солнечная или ветровая энергии. «В некоторых районах есть потенциал для использования биотермической энергии, а в местах, где успешно развивается животноводство, есть возможность получения биогаза», — сказал Борий Алиханов.
Ранее в мае президент Шавкат Мирзиёев подписал закон об использовании возобновляемых источников энергии, по которому производители и потребители альтернативной энергии получат льготы.
Виктор Неизвесный
Вот взяли бы и поехали в отдаленный кишлак и установили бы там фотоэлектростанцию на средства партии, а потом бы и толкали лозунги! Посмотрим сколько затрат получится чтобы обеспечить один дом электричеством и какова будет окупаемость.
Рафаил Илялов
Это всё великолепно и я без иронии обеими руками за, НО КПД солнечных панелей оставляет желать лучшего, обязательно наличие аккумуляторных батарей работающих в буферном режиме с панелями( скорее всего свинцовых, т.к. нет ещё им достойной альтернативы с циклом перезарядки до 10 000 раз), желательно квалифицированное обслуживание (специалистам надо хорошо платить), кроме этого неприятный момент это быстрый износ полупроводниковых материалов из которых собирается солнечная панель и в связи с этим ежегодное падение получаемой мощности и ещё много мелких минусов с которыми при желании можно ознакомиться в Интернете. Однако в этой статье об этих сложностях, связанных с солнечными панелями, не сказано ни слова, какие-то общие фразы и цифры.
Кардинал Ришелье
Отписавшиеся комментаторы явно тролли УзАтома.
Все правильно расписал товарищ Алиханов. К сожалению, атомное лобби, курируемое Кремлем, видит перед собой только 11 млрд. $.
Никаких позитивных доводов в пользу АЭС нет. Солнечные панели и энергия Солнца дешевле у нас в разы, в какой-нибудь Германии, где всего 50 дней солнечных дней в году, да, возможно, не окупается.
Venera Kuttibaeva
Использовать сейчас только солнечную энергию не много дороговато, так как сами накопители обходятся очень дорого, а вот сам фотоэлемент и преобразователь не особо дорогие. Вот если на первом этапе сделать так что бы, днем при хорошей погоде будет использоваться только солнечная энергия, а вечером уже иные эл. станции, можно здорово сэкономить.
Nikolay Sergeev
Кардинал Ришелье — возможно вы застряли в будуаре г-жи Бонасье.
и не успели почитать книжки про солнечную и атомную энергетику.
А тов. Алиханов действительно все верно рассказал.
Но главное в его сообщении, это проблема “.. транспортировки электроэнергии в отдаленные населенные пункты традиционным способом“. — через ЛЭП.
Да, конечно при этом есть огромные потери энергии.,
поэтому там, В ОТДАЛЕННЫХ районах, действительно надо искать и применять альтернативные локальные источники энергии. В т.ч. “солнце“,
Но дешево это не будет!
Кроме бесплатного солнца еще нужны самая малость:
эффективная солнечная панель, мощный инвертор (такая штука, которая преобразует постоянный ток с панели в переменный), аккумулятор (который через 2-3 года надо менять).
И все эти устройства стоят денег.
И все эти устройства имеют неважнецкий КПД. В результате значительная часть полученной на панели энергии тупо теряется.
Ну и пыль с панели надо вытирать иногда
что опять превращается в деньги..
И ох уж это вездесущее кремлевское лобби.
похоже, мушкетеры короля тоже были “кремлевскими“, вечно мешали кардиналу.. и вечно пьяные были