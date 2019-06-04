Солнце является самым оптимальным и эффективным источником энергии в Узбекистане, заявил председатель Экологической партии, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Борий Алиханов на встрече с прессой 31 мая в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

«В Узбекистане в году более 320 солнечных дней, — сказал он. — Если предположить возможность получения энергии от солнца, то у нас есть реальные условия для использования солнечных лучей в течение практически всего года. То есть мы сможем получать энергию в объеме больше 182 млн тонн нефтяного эквивалента в год. Это почти в три раза больше объема энергии, потребляемой в стране в настоящее время. Солнце — самый оптимальный и эффективный источник энергии в Узбекистане».

По словам главы Экопартии, при транспортировке электроэнергии в отдаленные населенные пункты традиционным способом страна теряет до 30−35% энергии.

«Применив в отдаленных районах технологии с использованием возобновляемых источников энергии, и установив в тех же аулах фотоэлектростанции, работающие на солнечной энергии, мы можем добиться реальной экономии электроэнергии, — подчеркнул Борий Алиханов. — Во-первых, это экономически выгодно. Во-вторых, получаем экологически чистые и электроэнергию, и тепло».

Он добавил, что ежегодно во всем мире от переработки источников энергии выбрасывается в воздух 2,2 млн тонн вредных веществ, загрязняющих атмосферу.

«Это оказывает негативное влияние на человека и другие биоорганизмы, провоцируя различные заболевания. По этой причине страдают флора и фауна нашей планеты. Происходит деградация земель, воды, загрязнение воздуха. Утилизация нефтегазовых отходов также приводит к экономическому ущербу», — отметил глава Экопартии.

По его мнению, в Узбекистане перспективны не только солнечная или ветровая энергии. «В некоторых районах есть потенциал для использования биотермической энергии, а в местах, где успешно развивается животноводство, есть возможность получения биогаза», — сказал Борий Алиханов.

Ранее в мае президент Шавкат Мирзиёев подписал закон об использовании возобновляемых источников энергии, по которому производители и потребители альтернативной энергии получат льготы.