Не так давно кондитерская фабрика запустила акцию «Анталия за 50 тысяч сумов», где главным призом была путевка на двоих в Анталию. 7 июня в 17:30 в парке «Ашхабад» состоится торжественная церемония награждения победителей этой акции. В этот день определится счастливый обладатель главного приза, а также будет разыграно более 200 наименований ценных призов.

Чтобы стать участником акции было нужно:

с 1 апреля по 31 мая совершить покупку в официальных магазинах Crafers в Ташкенте;

заполнить купон участника на месте — купон и половина чека остается у покупателя;

вторую часть чека опустить в лототрон;

ждать розыгрыша подарков.

Количество заполняемых купонов было неограниченным.

7 июня при предъявлении купона участника вход в парк «Ашхабад» будет бесплатным. На одного предъявителя — один купон.

В акции принимают граждане Республики Узбекистан старше 18 лет.

Организаторы конкурса оставляют за собой право менять условия конкурса.

Crafers желает всем получить свои с ценные подарки. Чем больше купонов, тем больше шансов на победу.

Подробную информацию можно получить по телефону (+998) 71−207 72−07

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