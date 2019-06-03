Всемирная организация здравоохранения окажет поддержку министерствам и ведомствам Узбекистана в подготовке рекомендаций по повышению эффективности борьбы с курением. Об этом говорилось на межведомственном совещании в Ташкенте 31 мая, посвященном Всемирному дню без табака.

Предложения будут касаться налогов на табачную продукцию, механизма наложения штрафов за курение в общественных местах, усиления общественного контроля за соблюдением запрета на курение в общественных местах, в том числе в транспорте, а также ответственности за продажу и производство насвая.

В сентябре ВОЗ планирует провести глобальное обследование по табаку среди молодежи среди школьников 9−13 лет. Исследование состоит из 56 вопросов, предназначенных для сбора данных по семи критериям, среди которых отношение к курению, распространенность употребления табака среди молодежи, доступ к сигаретам, прекращение курения и другие.

В настоящее время в мире проживают 1,3 миллиарда никотинозависимых людей, и их число постоянно растет. Всего в мире, по оценкам, курят 31% мужчин и 10% женщин. От никотиновой зависимости страдает 25% подростков. В возрасте 15−17 лет показатель достигает 40%, из них 21% — девушки.

В Узбекистане насчитывается 2,8 миллиона курильщиков. В отсутствие активных антитабачных мер эта цифра может увеличиться. Согласно исследованию волонтеров Ассоциации медицинских студентов, многие заведения общественного питания не соблюдают требования закона по ограничению употребления табачной продукции. При этом большинство опрошенных граждан выступают за свободные от табачного дыма общественные места.

Многие продавцы табачной продукции не требуют документов, удостоверяющих возраст покупателя. Серьезной проблемой остается продажа штучных сигарет, запрещенная законом, а также отсутствие мест для курящих, говорилось на совещании.

В Узбекистане приняты законы об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции, электронных сигарет и кальяна в общественных местах, страна присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Однако действующие антитабачные меры недостаточны.

«В плане повышения акцизного налога на табак Узбекистан предпринимает хорошие, но недостаточные действия. Курение в общественных местах продолжается, активных действий по борьбе против табака не предпринимается», — сказала специалист представительства ВОЗ в стране Елена Цой.

Согласно прогнозам ВОЗ, до 2025 года тенденция распространенности табака в Европейском регионе ВОЗ, куда включен и Узбекистан, будет снижаться. В Узбекистане распространенность табака ниже, чем в других странах СНГ, но темпы снижения в странах Содружества более оптимистичны за счет принимаемых мер. Успешный опыт антитабачной политики в Европейском регионе демонстрируют Грузия, Россия, Украина и страны Западной Европы.

Если увеличить акцизный налог до рекомендуемого ВОЗ уровня в 75%, в следующие 5−15 лет в Узбекистане удастся сократить распространенность потребления табака на 31%.

По мнению Елены Цой, важны антитабачная кампания в СМИ, а также бесплатные телефонные консультации и мобильные приложения по борьбе с никотиновой зависимостью, а также помощь по отказу от потребления табака на уровне врачей общей практики.

Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова отметила, что за последние 50 лет количество людей, зависимых от табака, удвоилось. Ежегодно в мире от употребления табака умирают 7 миллионов человек, 1 миллион умирает вторичного воздействия табачного дыма. В развивающихся странах число никотинозависимых с каждым годом увеличивается на 3−4%. Ежегодно на покупку сигарет люди тратят 500 млрд долларов.

Потребление табака и вторичное воздействие табачного дыма становятся причиной сердечно-сосудистых заболевания, поражения органов желудочно-кишечного тракта, нарушения репродуктивной функции и нервной системы, а также таких заболеваний дыхательной системы, как туберкулез, хроническая обструктивная болезнь легких, астма и онкологические заболевания. Рак легких в 90% случаев — болезнь курильщиков. Злокачественные опухоли гортани, полости рта у никотинозависимых встречаются в 10−15 раз чаще.

Младенцы, рожденные от курящих матерей или подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма, могут страдать от снижения роста или функции легких. Воздействие медикаментов намного эффективнее, если человек не курит.

«Значительно число людей не считает курение вредным для здоровья. В табачном дыме содержится по меньшей мере 250 вредных веществ и более 50 канцерогенов. За один год в легких курильщика накапливается почти 200 мл смол, дегтя и грязи», — подчеркнула Эльмира Баситханова.