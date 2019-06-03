В понедельник примерно в 9:00 на путепроводе возле станции метро «Новза» в Ташкенте произошло крупное ДТП, более чем на час парализовавшее движение на проспекте Бунёдкор.

Как сообщили «Газете.uz» очевидцы происшествия, водитель автомобиля Nexia, ехавшего по первой полосе со стороны метро «Дружбы народов» в сторону станции метро «Мирзо Улугбека», на спуске перестроился через сплошную линию на вторую полосу, где машина столкнулась с грузовиком Howo. После удара легковой автомобиль выехал на третью полосу, где его стукнул еще один грузовик Howo.

В результате Nexia через разделительный бордюр вылетела на встречное направление и перевернулась. Водитель ехавшего по третьей полосе на встречном направлении Spark, пытаясь увернуться, совершил столкновение с Matiz, который ехал по первой полосе.





Путепровод на Картах Google.

После аварии движение в обе стороны было затруднено из-за того, что для проезда в оба направления осталось примерно по одной полосе. Затор образовался и под путепроводом, где водители пытались объехать место ДТП.

Как стало известно «Газете.uz», водитель Nexia, спровоцировавший аварию, получил телесные повреждения, других пострадавших нет.

Отметим, что данное ДТП — не первое на этом путепроводе, открытом весной 2017 года.