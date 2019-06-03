В понедельник примерно в 9:00 на путепроводе возле станции метро «Новза» в Ташкенте произошло крупное ДТП, более чем на час парализовавшее движение на проспекте Бунёдкор.
Как сообщили «Газете.uz» очевидцы происшествия, водитель автомобиля Nexia, ехавшего по первой полосе со стороны метро «Дружбы народов» в сторону станции метро «Мирзо Улугбека», на спуске перестроился через сплошную линию на вторую полосу, где машина столкнулась с грузовиком Howo. После удара легковой автомобиль выехал на третью полосу, где его стукнул еще один грузовик Howo.
В результате Nexia через разделительный бордюр вылетела на встречное направление и перевернулась. Водитель ехавшего по третьей полосе на встречном направлении Spark, пытаясь увернуться, совершил столкновение с Matiz, который ехал по первой полосе.
Путепровод на Картах Google.
После аварии движение в обе стороны было затруднено из-за того, что для проезда в оба направления осталось примерно по одной полосе. Затор образовался и под путепроводом, где водители пытались объехать место ДТП.
Как стало известно «Газете.uz», водитель Nexia, спровоцировавший аварию, получил телесные повреждения, других пострадавших нет.
Отметим, что данное ДТП — не первое на этом путепроводе, открытом весной 2017 года.
ТИМУР КАБИЛОВ
Радары, камеры не пугают или за штурвалами всадники без голов.
Андрей М
Права отберите и заставьте заплатить миллиард сумов, показательно накажите чтобы потом думали головой, а не там местом на котором сидят за рулём.
Алина Доминова
как то именно на этом мосту так же из полосы в полосу гнал мерседес с “ блатным“ номером
Maxim Fedosin
На прошлой неделе прямо возле меня такой Шумахер шашечник чуть с моста не улетел. Ничему людей жизнь не учит.
Devil Maycry
К сожалению таких с каждым годом больше становится. Надо после каждого ДТП виновника лишать прав сроком на 3 года + проходить переаттестацию
Алик Мб Стар
За сто метров от этой аварии, у светофора на против мечети “Новза“ ещё вторая авария, с участием 3-4 машин! Почему не пишете о той аварии, которая случилась одновременно! Вообще, этот светофор не нужен ежедневно, можно будет включать его только по пятницам (в дни — жума намаза) и это будет более полезным, чем ежедневные пробки на скоростной трассе!
Fahriddin Allamuratov
Надо поставить радар. И водителей Хово надо предупредить. Они гоняют как сумасшедшие, если бы не Хово нексия в этой аварии так не улетелабы 2 раза.
Fahriddin Allamuratov
И убрать светофор у мечети, там недалеко есть подземный переход. По правилам сколько метров должно быть до и после эстокады и ж/д переезде? Нельзя ставить светофор и переход.
Равшан Хамидов
Именно на этом месте как минимум 2 раза в неделю случается дтп. Езжу каждый день. Каждое утро подъезжая смотрю на яндекс, это уже стало привычкой.
Бобир Пайзиев
Алик Мб Стар. Полностью согласен. Эта трасса привлекательна тем, что практически от малой кольцевой в Алмазарском р-не и до Мевазара на Чиланзаре нет светофоров и практически нет перекрестков. Светофор только затрудняет движение. Действительно он должен работать только в день, когда он необходим, в пятницу и в день праздников, когда в этом месте имеет место скопление народа и автомобилей.
Инна Залесская
Посмотрите что происходит теперь на пересечении Шота Руставели и Мукими, т к убрали разделительный барьер между встречными направлениями и теперь все разворачиваются там, где хотят, вкривь и вкось. Полный бардак. Кто автор этого?
Рамиль Вильданов
у нас несколько моментов которые и создают косвенно аварии:
1. Водители плохо знают ПДД (права купленные, либо давно не повторяли, забываются правила проезда в тех или иных случаях), 80% пешеходов вообще пдд не знают, на светофоре для пешеходов переходят на красный т.к. якобы нет машин на гормзонте.
2. Водители постоянно торопятся, 10 сек после желтого постоять уже сигналят так как будто дом горит или жена рожает, где положено 50 едут 80-100 и это в городе где потом достаточно плотный + не соблюдают дистанцию
3. Выделю в отдельный подпункт: не убедившись в отсутствии помех через боковые зеркала и не включая категорически всегда поворотники совершают маневры, как часто вижу едет потом машина резко тормозит, задние чуть не втыкаются, а потом включается поворотник и водитель такой “Что вы сигналите я же включил поворотник“ не за 25-50 м до поворота или перестроения а сначала затормозил, а потом включил
4. Самый страшный пункт полное неуважение к другим участникам дорожного движения включая велосипедистов и пешеходов, а так же проявляется в оставлении машин на тротуаре в теньке хотя на дороге нет запрета на остановку.
5. Последний пункт это неправильно спланированная инфроструктура города которая косвенно злит и раздражает водителей, в частности не имение хороших парковок, вы место новостройки магазина небольшого, можно было сделать многоуровневую парковку 3 этажа вниз 3 на верх, это мое мнение ИМХО
Otabek Sharipov
а светофор уже убрали
Timur Kim
Зачем там вообще светофор???
Там же подземный переход есть..
И хово в 3 ряду это нарушение правил- что он там забыл???
Абдулла Абдуллаев
Нельзя ставить светофоры где вздумается кому-то. Эти мосты и дороги строились для разгрузки, второстепенных дорог. А теперь на этих дорогах понаставили светофоров. Не надо что-то дополнительно придумывать, если все нормально работает. (ГАИ проведите анализ, статистику ДТП до установки светофора и после. И если есть возможность пожалуйста напишите).