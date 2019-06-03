31 мая состоялось грандиозное открытие 53 филиала сети супермаркетов Makro. Вкусные угощения, звуки карная и сурная, а также гости нового супермаркета сделали атмосферу по-настоящему праздничной и яркой.
Посетители познакомились с новым форматом супермаркета сети Makro: подход в установлении цен, удобная навигация, еще больше выгодных предложений, обновленный дизайн и ряд продуктов собственного производства Makro бренда «M».
В день открытия было представлено более тысячи наименований товаров в отделе свежих продуктов, 1,8 тысячи в отделе бакалеи и тысяча в отделе бытовой химии.
У клиентов нового филиала Makro есть возможность приобрести ряд товаров по выгодным предложениям.
Часть продуктов по выгодным ценам:
- масло подсолнечное «Юг», 1 л;
- рис Oq Alanga, 900 гр, 1 кг, 2 кг;
- фарш говяжий 15%, 1 кг;
- колбаса вареная Sagbon, 1 кг;
- колбаса докторская Ramazon, 1 кг.
- и многие другие.
В сети супермаркетов Makro также действует акция «Теперь меньше трат — больше шансов!». В преддверии священного праздника Рамазан Хайит Makro обновляет условия акции «Поехали».
С 27 мая по 30 июня, участвуя в акции, каждый желающий получает возможность выиграть один из 10 автомобилей Nexia 3, трех сертификатов на покупки в супермаркетах Makro и гипермаркете Makro City.
Чтобы стать участником нужно:
- установить и зарегистрироваться в приложении E-Makro;
- совершить покупку в супермаркетах Makro и гипермаркете Makro City на сумму не менее 50 тысяч сумов;
- воспользоваться новой системой лояльности на кассе;
- получить промо-код и стать участником розыгрыша.
Условия розыгрыша:
- в розыгрыше могут участвовать граждане Узбекистана старше 18 лет. Для допуска к участию в розыгрыше чек должен быть пробит в период проведения акции.
- розыгрыш будет проводиться каждое последнее воскресенье месяца на телеканале «Тошкент» в 18:00;
- количество промо-кодов для одного участника неограничено.
Адрес: Шайхонтохурский р-н, ул. Нурафшон, обводная
Ориентир: ресторан Shedevr Garden, магазин Avtoritet
На правах рекламы.
Uma Khasanoff
А когда будут открывать аналоговые маркеты в областях? Слабо???
Devil Maycry
А неграждане Узбекистана, резиденты, иностранцы, живущие в Узбекистане не один десяток лет, лица без гражданства, коих тут около 200 тысяч не имеют права участвовать.. Мы ведь тоже тут платим налоги, работаем на благо страны
Rinat Batdalov
Devil Maycry нашли чему огорчаться!!! Я принципиально не покупаю продукты и товары которые в аналогичных акциях с матизами и нексиями: в стоимость товаров включена стоимость машины!!