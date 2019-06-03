31 мая состоялось грандиозное открытие 53 филиала сети супермаркетов Makro. Вкусные угощения, звуки карная и сурная, а также гости нового супермаркета сделали атмосферу по-настоящему праздничной и яркой.





Посетители познакомились с новым форматом супермаркета сети Makro: подход в установлении цен, удобная навигация, еще больше выгодных предложений, обновленный дизайн и ряд продуктов собственного производства Makro бренда «M».

В день открытия было представлено более тысячи наименований товаров в отделе свежих продуктов, 1,8 тысячи в отделе бакалеи и тысяча в отделе бытовой химии.

У клиентов нового филиала Makro есть возможность приобрести ряд товаров по выгодным предложениям.





Часть продуктов по выгодным ценам:

масло подсолнечное «Юг», 1 л;

рис Oq Alanga, 900 гр, 1 кг, 2 кг;

фарш говяжий 15%, 1 кг;

колбаса вареная Sagbon, 1 кг;

колбаса докторская Ramazon, 1 кг.

и многие другие.





В сети супермаркетов Makro также действует акция «Теперь меньше трат — больше шансов!». В преддверии священного праздника Рамазан Хайит Makro обновляет условия акции «Поехали».

С 27 мая по 30 июня, участвуя в акции, каждый желающий получает возможность выиграть один из 10 автомобилей Nexia 3, трех сертификатов на покупки в супермаркетах Makro и гипермаркете Makro City.

Чтобы стать участником нужно:

установить и зарегистрироваться в приложении E-Makro;

совершить покупку в супермаркетах Makro и гипермаркете Makro City на сумму не менее 50 тысяч сумов;

воспользоваться новой системой лояльности на кассе;

получить промо-код и стать участником розыгрыша.





Условия розыгрыша:

в розыгрыше могут участвовать граждане Узбекистана старше 18 лет. Для допуска к участию в розыгрыше чек должен быть пробит в период проведения акции.

розыгрыш будет проводиться каждое последнее воскресенье месяца на телеканале «Тошкент» в 18:00;

количество промо-кодов для одного участника неограничено.

Адрес: Шайхонтохурский р-н, ул. Нурафшон, обводная

Ориентир: ресторан Shedevr Garden, магазин Avtoritet

На правах рекламы.