В мае потребительские цены на товары и услуги в среднем повысились на 0,7%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

В целом за январь-май товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 6%. Относительно мая 2018 года средний уровень цен в потребительском секторе страны повысился на 13,7%.

Товары за месяц подорожали на 0,6%, в том числе продовольственные — на 0,5%, непродовольственные — на 0,7%. Услуги стали дороже на 1,5%. Для сравнения: в мае 2018 года продовольственные товары в среднем за месяц прибавили в цене 0,2%, непродовольственные товары — 0,6%, услуги — 2,1%.

В целом за январь-май продовольственные товары подорожали на 7,9%, непродовольственные товары — на 4,6%, услуги — на 4,6%. В годовом выражении (май 2019 года по отношению к маю 2018 года) продовольственные товары стали дороже на 16,3%, непродовольственные товары — на 11,2%, услуги — на 12,5%.

В группе продовольственных товаров лидирующие позиции по росту цен в мае занимают безалкогольные и алкогольные напитки (соответственно 1,5% и 1,4%), а также мясная продукция (0,7%).

Фрукты, овощи и картофель подорожали на 0,4%, на что в значительной мере повлияли климатические условия этой весны. Из плодоовощной продукции ощутимее всего за месяц выросли цены на лук (24,8%), морковь (10,4%), яблоки (7,2%). На фоне этого свежие огурцы стали дешевле на 46,9%, помидоры — на 31,4%, капуста — на 6,8%.

В целом с начала года плодоовощная продукция подорожала на 20,9%, молочная — на 9,9%, алкогольная — на 7,7%, хлебопродукты — на 4,9%, сахар, чай и другие продукты — на 4,8%. Снижение цен отмечено только на яйца, которые за пять месяцев стали дешевле на 4,3%.

За месяц выросли цены на баранину (на 0,9%), рис и говядину, кроме бескостного мяса (на 0,7%). Снижение цен отмечено на мясо домашней птицы, кроме окорочков (на 0,8%), и яйца (на 1,1%).

Из основных групп непродовольственных товаров в мае существеннее всего повысились цены на ткани и пряжу — на 1,5%, товары личной гигиены — на 1% и горючее для автомобилей — на 0,9%. Кроме того, выше среднегруппового был прирост цен за месяц на печатную продукцию (1,3%), сельскохозяйственный инвентарь и ювелирные изделия (1,2%).

Увеличение тарифов на платные услуги населению в мае составило 1,5%. С начала года тарифы в этой сфере в среднем повысились на 4,6%. По сравнению с маем предыдущего года, рост тарифов составил 12,5%.

Из наблюдаемых видов бытовых услуг в мае ощутимее всего повысилась плата за автостоянку (за месяц на 5,3% и на 15,4% — с начала года), мойку автомобилей и услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом (на 2,1% за месяц), услуги бань и душевых (на 1,9%), по ремонту швейных изделий (на 1,5%), парикмахерских и косметологов (на 1,2%).

С начала года услуги бытового характера подорожали на 8,6%, жилищно-коммунальные — на 1,2%, пассажирского транспорта — на 1,9%, связи — на 4,2%, учреждений культуры — на 4,6%, спорта — на 5,8%, по отдыху — на 9%, медицинские — на 3,1%, образования — на 6,9%.

Значительнее всего с мая 2018 года по май 2019 года подорожали услуги образования (22,7%), дошкольных образовательных и спортивных учреждений (соответственно 18,7% и 17,4%), жилищно-коммунальные услуги (12,9%).