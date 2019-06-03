Жилой комплекс Novza — это подходящее пространство для комфортной и активной жизни, сохраняющее национальные традиции восточной культуры. Современный и эстетичный ЖК сочетает в себе западные инновации и восточную историю.

Девелоперская компания Golden House дарит скидки до 30% на покупку оставшихся 34 квартир со следующей квадратурой:

2-комнатные — 65 кв. м;

3-комнатные — от 79 до 148 кв. м;

4-комнатные — от 124 до 262 кв. м;

с мансардой — 174 кв. м;

пентхаус — 323 кв. м.





Также Golden House предлагает большие скидки и на парковочные места. При покупке места на территории наземного паркинга предлагается скидка 50%. На места в подземном паркинге, лифт из которого ведет прямо до квартиры, действует скидка 30%.

Акция от компании действует до 30 июня при условии полной оплаты в течение 10 дней с момента брони.

А для тех, у кого нет возможности заплатить сразу, возобновляется беспроцентная рассрочка на квартиры и парковочные места без первоначального взноса сроком до 15 декабря.

C 11 по 15 июня Golden House проведет дни открытых дверей. Каждый желающий сможет пройти ознакомительную экскурсию по готовому комплексу.

Дни открытых дверей: с 11 по 15 июня, с 10:00 до 19:00

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукимий

Ориентир: ст. метро «Новза»

Telegram-канал: @goldenhouseuz

Facebook: fb.com/goldenhouseuz

Instagram: @goldenhouseuz

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