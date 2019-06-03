Жилой комплекс Novza — это подходящее пространство для комфортной и активной жизни, сохраняющее национальные традиции восточной культуры. Современный и эстетичный ЖК сочетает в себе западные инновации и восточную историю.
Девелоперская компания Golden House дарит скидки до 30% на покупку оставшихся 34 квартир со следующей квадратурой:
- 2-комнатные — 65 кв. м;
- 3-комнатные — от 79 до 148 кв. м;
- 4-комнатные — от 124 до 262 кв. м;
- с мансардой — 174 кв. м;
- пентхаус — 323 кв. м.
Также Golden House предлагает большие скидки и на парковочные места. При покупке места на территории наземного паркинга предлагается скидка 50%. На места в подземном паркинге, лифт из которого ведет прямо до квартиры, действует скидка 30%.
Акция от компании действует до 30 июня при условии полной оплаты в течение 10 дней с момента брони.
А для тех, у кого нет возможности заплатить сразу, возобновляется беспроцентная рассрочка на квартиры и парковочные места без первоначального взноса сроком до 15 декабря.
C 11 по 15 июня Golden House проведет дни открытых дверей. Каждый желающий сможет пройти ознакомительную экскурсию по готовому комплексу.
Дни открытых дверей: с 11 по 15 июня, с 10:00 до 19:00
Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукимий
Ориентир: ст. метро «Новза»
Telegram-канал: @goldenhouseuz
Facebook: fb.com/goldenhouseuz
Instagram: @goldenhouseuz
На правах рекламы.
Nina Romashkina
А как в этом комплексе решён вопрос кондиционирования? Возможно существует центральная система кондиционирования? Тогда это прогресс.
Mike Vazovsky
Уважаемые голдэн хаус'овцы.
Вы пишите сразу цены свои, уважаемые, что ж их скрываете то? Вот прямо в статье и пишите, чего стесняться то