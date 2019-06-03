16 граждан Узбекистана пострадали от отравления бытовым газом в Караганде. Инцидент произошел 3 июня в 0:15, сообщила пресс-служба МИДа со ссылкой на посольство страны в Казахстане.

Пострадавшие были доставлены в отделение токсикологии областного медицинского центра Караганды. Согласно устным данным, полученным от отделения, пострадали следующие граждане Узбекистана:

Хусанов Сардор (20.07.2001 г. р.);

Джураев Валентин (15.04.1998 г. р.);

Хусанов Шарип (08.02.1973 г. р.);

Точканов Алишер (17.10.1996 г. р.);

Неъматов Бахадур (30.03.1992 г. р.);

Элбаев Одил (12.04.1986 г. р.);

Елбаев Фарух (02.02.1992 г. р.);

Точканов Шахзод (10.03.1999 г. р.);

Точканов Дастан (24.10.1995 г. р.);

Точканов Айбек (15.02.1996 г. р.);

Искандаров Обид Саллоходинович (01.08.1995 г. р.);

Самиев Азбек (01.01.1998 г. р.);

Хусанов Эгамберди (25.01.1976 г. р.);

Маурутов Иззат (01.01.1991 г. р.);

Хусанов Нияз (01.01.1990 г. р.);

Хусанов Кобонует (18.04.1982 г. р.).

По предварительной версии компетентных органов Казахстана, происшествие произошло в результате утечки угарного газа из бензинного агрегата в новостроящемся доме, где узбекские граждане выполняли ремонтные работы.

Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом «ингаляционное отправление бытовым газом, в том числе угарным газом, средней степени тяжести. Токсикогипоксическая энцефалопатия».

Эгамберди Хусанов, Иззат Маурутов, Нияз Хусанов, Кобонует Хусанов покинули приемный покой в связи со стабильным состоянием здоровья.

Посольство Узбекистана держит этот вопрос на контроле, отмечается в сообщении, и открыло «горячую линию» по номеру: +77772182020.