Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии праздника Рамазан хайит подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления». Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

Указом помилованы 575 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 361 человек полностью освобождается от наказания и возвратится к семьям и близким. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы для 214 человек.

Среди помилованных 7 человек старше 60 лет, 6 женщин и 1 гражданин иностранного государства.

Ответственным министерствам, ведомствам и хокимиятам даны поручения по оказанию помилованным необходимой помощи в социальной адаптации, привлечению их к полезному труду и здоровому образу жизни.