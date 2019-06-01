30 мая в Булунгурском районе Самаркандской области жительница махалли «Мингтепа» З. У. (1989 г. р.) была госпитализирована с телесными повреждениями.

По имеющимся данным, мужчина К. Г. (1982 г. р.) и З. У. совершили никах (обряд бракосочетания в исламе) и начали проживать совместно с 18 мая. В четверг примерно в 3:30 К. Г. в нетрезвом состоянии из-за семейных разногласий нанес женщине телесные повреждения.

Булунгурский РОВД начал доследственную проверку, которая может длиться до 10 дней.

Согласно информации районного медицинского объединения, З. У. поступила с подозрением на «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясением мозга, ушибленно-рваными ранами головы, повреждением мягких тканей вокруг обоих глаз, носа, запястий руки, локтя и суставов левого плеча, спины, правого бедра».

В тот же день, 30 мая, была назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления степени тяжести нанесенных повреждений.

Несмотря на произошедшее, З. У. сообщила об отказе от подачи заявления в отдел внутренних дел, о чем был составлен акт. Во время подготовки новости стало известно, что заявление подано.

Как отметила «Газете.uz» начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Узбекистана Сурайё Рахмонова, большинство случаев домашнего насилия подпадают под нормы статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса, регулирующей частное обвинение, что означает, что уголовное преследование возможно при наличии заявления потерпевшей стороны.

«Решение потерпевших в подобных случаях, к сожалению, до сих пор опирается не на право, предоставленное им законом, а на страх публичного осуждения, бытовую незащищенность, отсутствие моральной и психологической поддержки. То есть, здесь аспект во многом социальный, нежели уголовно-правовой. Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, нуждаются в особой психологической и социальной поддержке не только близких, но и специалистов», — отметила она.

Сурайё Рахмонова подчеркнула: «Генпрокуратура выражает свою четкую позицию о том, что по каждому подобному вопиющему случаю домашнего насилия в рамках закона будет дана правовая оценка, и виновные будут привлечены к ответственности».

Дело взято под особый контроль генерального прокурора страны Отабека Муродова.

Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева, к которой «Газета.uz» обратилась за комментарием, сообщила, что мужчина, прошедший никах с З. У., состоит в браке с другой женщиной, зарегистрированном органом ЗАГС.

В Комитете женщин считают, что к читавшему никах мулле должна быть принята мера наказания в соответствии с законодательством за проведение обряда без официальной регистрации брака.

Танзила Нарбаева рассказала, что с пострадавшей в день инцидента связалась председатель областного Комитета женщин, заместитель хокима Самаркандской области Гавхар Алимова.

«Газете.uz» также стало известно, что К. Г. находился в списке граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и становившихся инициаторами семейно-бытовых конфликтов, рекомендованных к прохождению лечения.