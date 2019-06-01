Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделит грант в размере 1 млн долларов на проект по совершенствованию квалификации школьных учителей и обеспечению единого качества образования в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Протокол проекта подписали 31 мая представители МНО, JICA и японской компании Digital Knowledge. Проект будет реализован в течение года, на начальном этапе будет внедрена система управления образованием в 14 пилотных школах.

В рамках проекта учителя пройдут тренинги о использованию системы управления образованием и будут ознакомлены с японскими методами педагогики. Педагоги пройдут дистанционное обучение по программам и материалам ведущих образовательных компаний Японии — Ichishin Holdings Group, Meiko Network Japan и Gakusho.

Кроме того, будет осуществлена локализация компьютерной системы тестирования. После локализации школьники пройдут тестирование, которое позволит получить данные по их успеваемости.

Японская компания намерена провести мероприятия с участием представителей негосударственных образовательных организаций по преимуществам системы управления образованием и создания электронных учебных материалов, которые будут апробированы в государственных школах.

В апреле президент Шавкат Мирзиёев утвердил Концепцию развития системы народного образования. Документ предусматривает, что Узбекистан к 2030 году войдет в ряд первых 30 ведущих стран по рейтингу Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment). К этому сроку ожидается введение во всех школах ID-карт учащихся, полное подключение к интернету всех образовательных учреждений и внедрение автоматизации учебного процесса.