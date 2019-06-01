Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая принял президента Европейского совета Дональда Туска, впервые прибывшего в страну с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства. В этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Евросоюзом.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инноваций и инвестиций, транспорта, науки, образования и здравоохранения. Говорилось об усилении взаимодействия в регионе в соответствии с новой стратегией Евросоюза по Центральной Азии.

Глава Евросовета оценил усилия Узбекистана по преодолению негативных последствий экологической катастрофы в бассейне Аральского моря и подтвердил готовность к активному сотрудничеству в рамках Многопартнерского трастового фонда ООН для региона Приаралья.

Шавкат Мирзиёев и Дональд Туск также обсудили международную и региональную повестку, включая мирное урегулирование ситуации в Афганистане.

Поездка главы Евросовета Дональда Туска по странам Центральной Азии проходит с 29 мая по 2 июня. 30 мая он посетил Таджикистан, 31 мая — Казахстан. Оставшаяся часть визита пройдет в Узбекистане.