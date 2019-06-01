Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 июня посетил Ангрен, где ознакомился с новым железнодорожным вокзалом, сообщила пресс-служба главы государства.

Вокзал способен обслуживать одновременно 100 пассажиров. Там созданы условия в зале ожидания, комнате матери и ребенка, медпункте, точках торговли и общественного питания.





Здесь же руководителю страны презентовали проекты по туризму, энергетике, химической и металлургической промышленности, которые планируется реализовать в Ташкентской области. Особое внимание президент уделил крупным проектам по организации курортов международного уровня в свободной туристической зоне «Чарвак», а также созданию горнолыжного курорта с участием консорциума французских компаний на территории Бельдерсая, Чимгана и Наная.