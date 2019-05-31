«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты выпечки для праздничного стола на Рамазан хайит.
Рулет с корицей и сухофруктами
Простой рецепт рулета для любителей выпечки из дрожжевого теста. Рулет можно испечь из готового теста — получается быстро и вкусно.
Шоколадно-мятное печенье
Очень нежное внутри и хрустящее снаружи шоколадно-мятное печенье понравится собравшимся за праздничным столом. Этот рецепт удивит не только неповторимым вкусом, но и быстротой приготовления.
Гата с орехами
Традиционная армянская гата с нежным орехово-ванильным вкусом никого не оставит равнодушным.
Печенье «ракушки» с безе и орехами
Знаменитое рассыпчатое печенье в виде «ракушек» с белково-ореховой начинкой тает во рту. Нежное, почти невесомое, хрустящее печенье понравится семье и друзьям.
Быстрый торт «Наполеон-полено»
Любимый торт «Наполеон-полено» в новой форме готовится легко и всего из трех ингредиентов. Этот нежный и вкусный торт будет отличным украшением праздничного стола.
Печенье с заварным кремом
Это вкусное песочное печенье с нежной ванильной начинкой можно упаковать в красивую коробочку и преподнести в качестве сладкого подарка.
Рогалики с ореховой начинкой
Рогалики по этому рецепту получатся очень нежными и слегка слоеными.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
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