«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты выпечки для праздничного стола на Рамазан хайит.

Рулет с корицей и сухофруктами





Простой рецепт рулета для любителей выпечки из дрожжевого теста. Рулет можно испечь из готового теста — получается быстро и вкусно.

Шоколадно-мятное печенье





Очень нежное внутри и хрустящее снаружи шоколадно-мятное печенье понравится собравшимся за праздничным столом. Этот рецепт удивит не только неповторимым вкусом, но и быстротой приготовления.

Гата с орехами





Традиционная армянская гата с нежным орехово-ванильным вкусом никого не оставит равнодушным.

Печенье «ракушки» с безе и орехами





Знаменитое рассыпчатое печенье в виде «ракушек» с белково-ореховой начинкой тает во рту. Нежное, почти невесомое, хрустящее печенье понравится семье и друзьям.

Быстрый торт «Наполеон-полено»





Любимый торт «Наполеон-полено» в новой форме готовится легко и всего из трех ингредиентов. Этот нежный и вкусный торт будет отличным украшением праздничного стола.

Печенье с заварным кремом





Это вкусное песочное печенье с нежной ванильной начинкой можно упаковать в красивую коробочку и преподнести в качестве сладкого подарка.

Рогалики с ореховой начинкой





Рогалики по этому рецепту получатся очень нежными и слегка слоеными.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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