В Alpha Education пройдет курс «Построение эффективной бизнес-команды на основе SCRUM/Agile». Его проведет Денис Сильверс — физик и социальный психолог, Agile-коуч, создатель научного стартапа Kite:Project, который разрабатывает индивидуальные решения для повышения эффективности работы команд.
Среди клиентов Kite:Project числятся «Ростелеком», «МТС», «Национальный центр социальной помощи», ритейлер спортивной одежды all4sport, стартап «Нефтяная кухня» и многие другие.
Программа курса:
- что такое Agile и как он может помочь бизнесу;
- управляющие элементы команды: RoadMap, ценности, цели, нормы, метрики;
- гибкая методология SCRUM;
- как быть лидером команды;
- как сделать команду самообучающейся и автономной.
- деловая игра по формированию и управлению командой.
Курс состоит на 10% из теории и на 90% из практики. Также включает завершающую бизнес-игру, на которой можно будет опробовать все методы, изученные на курсе.
Этот курс для:
- амбициозных руководителей команд и менеджеров в компаниях. Ценность: повышение эффективности работы команды;
- предпринимателей/бизнесменов. Ценность: повышение эффективности работы команды и прибыли, снижение уровня стресса для руководителя, возможность воспитать сотрудников и заняться стратегическими вопросами;
- основателей стартапов. Успех стартапа определяется во многом доступом к капиталу, видением основателя и эффективностью команды. Ценность: участник выработает правильное мышление инновационного предпринимателя и лидера и научится грамотно руководить командой.
Дата: с 18 по 30 июня.
Стоимость: 2,5 млн сумов (пять сессий по три часа и две сессии по шесть часов).
Количество участников: до 16 человек.
Также доступно VIP-предложение, с которым можно получить диагностику своей команды, индивидуальные консультации и коуч-сессии.
Подробная программа курса доступна по ссылке.
Запись на курс: (+998) 99−835−05−25
Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году и является одним из лидеров бизнес-образования в Узбекистане.
За три года школа выпустила более 55 групп, провела более 2500 лекций и обучила более 2000 человек, среди которых сотрудники Texnomart, OXYmed, EVO, SamAuto, Uzbekistan Airways, Murad Buildings, AloqaBank, Uztelecom, NBU, Les Ailes, Betomax и многие другие.
Telegram-канал школы: t.me/alphauzbekistan
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