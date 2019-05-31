В Alpha Education пройдет курс «Построение эффективной бизнес-команды на основе SCRUM/Agile». Его проведет Денис Сильверс — физик и социальный психолог, Agile-коуч, создатель научного стартапа Kite:Project, который разрабатывает индивидуальные решения для повышения эффективности работы команд.

Среди клиентов Kite:Project числятся «Ростелеком», «МТС», «Национальный центр социальной помощи», ритейлер спортивной одежды all4sport, стартап «Нефтяная кухня» и многие другие.

Программа курса:

что такое Agile и как он может помочь бизнесу;

управляющие элементы команды: RoadMap, ценности, цели, нормы, метрики;

гибкая методология SCRUM;

как быть лидером команды;

как сделать команду самообучающейся и автономной.

деловая игра по формированию и управлению командой.

Курс состоит на 10% из теории и на 90% из практики. Также включает завершающую бизнес-игру, на которой можно будет опробовать все методы, изученные на курсе.





Этот курс для:

амбициозных руководителей команд и менеджеров в компаниях. Ценность: повышение эффективности работы команды;

предпринимателей/бизнесменов. Ценность: повышение эффективности работы команды и прибыли, снижение уровня стресса для руководителя, возможность воспитать сотрудников и заняться стратегическими вопросами;

основателей стартапов. Успех стартапа определяется во многом доступом к капиталу, видением основателя и эффективностью команды. Ценность: участник выработает правильное мышление инновационного предпринимателя и лидера и научится грамотно руководить командой.

Дата: с 18 по 30 июня.

Стоимость: 2,5 млн сумов (пять сессий по три часа и две сессии по шесть часов).

Количество участников: до 16 человек.

Также доступно VIP-предложение, с которым можно получить диагностику своей команды, индивидуальные консультации и коуч-сессии.

Подробная программа курса доступна по ссылке.

Запись на курс: (+998) 99−835−05−25

Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году и является одним из лидеров бизнес-образования в Узбекистане.

За три года школа выпустила более 55 групп, провела более 2500 лекций и обучила более 2000 человек, среди которых сотрудники Texnomart, OXYmed, EVO, SamAuto, Uzbekistan Airways, Murad Buildings, AloqaBank, Uztelecom, NBU, Les Ailes, Betomax и многие другие.

Telegram-канал школы: t.me/alphauzbekistan

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