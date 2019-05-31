Министерство дошкольного образования (МДО) Узбекистана реализует в 2019—2024 годах проект «Содействие развитию детей в раннем возрасте». Проект, как мы писали ранее, финансируется за счет грантовых и кредитных средств Всемирного банка в размере 73,85 млн долларов.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МДО, средства будут направлены на расширение доступа к услугам по уходу и обучению детей младшего возраста, а также на повышение качества дошкольного образования. Они распределятся следующим образом:

Повышение качества дошкольного образования — 5,3 млн долларов

В рамках этого компонента будут адаптированы и протестированы два инструмента по измерению качества дошкольного образования MELE и MODEL. Они помогут оценить и улучшить готовность детей к школе. За счет выделенных средств 14 тысяч педагогов пройдут повышение квалификации, а 700 специалистов станут тренерами, проводящими обучающие сессии для кадров дошкольных образовательных учреждений (ДОУ).

Улучшение доступа к качественной среде обучения — 50,1 млн долларов

В 2019—2024 годах дошкольные учреждения республики будут обеспечены оборудованием, мебелью и учебно-методическими материалами.

Кроме того, в рамках этого компонента начнется апробация альтернативных моделей, позволяющих решить проблему доступа к дошкольному образованию детей из отдаленных и труднодоступных местностей.

По программе раннего обучения в игровых группах специалисты дошкольного образования 3 раза в неделю по 4 часа будут вести игровые занятия у детей 3−6 лет в районах, где отсутствуют ДОУ. Пилотная версия программы предусматривает приобретение обучающих игровых наборов, оснащение выделенного помещения и организацию полдников для детей.

Для обучения родителей навыкам ухода за ребенком педагоги и медсестры будут дважды в месяц посещать семьи с детьми от 0 до 3 лет, проводить процедуры и занятия, а также оставлять игровые наборы и развивающие материалы для домашнего обучения.

Создание системы измерения качества образования — 5,9 млн долларов

Система измерения качества образования охватит сферы дошкольного и общего среднего образования Оценка уровня и качества обучения в общеобразовательных школах будет проведена Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Для этого Государственная инспекция по надзору за качеством образования и Министерство народного образования проработали вопрос участия Узбекистана в международных исследованиях оценки учебных достижений (PISA) в 2021 году.

Партнерство с частным сектором — 11,35 млн долларов

Узбекистан станет первой страной в Центральной Азии, внедряющей механизм социальных облигаций. При таком подходе финансирование ДОУ, созданных на условиях государственно-частного партнерства, будет зависеть от достигнутых социальных результатов.

На реализацию проекта будет затрачено 1,2 млн долларов. Как ожидается, к окончанию проекта в 2024 году уровень посещаемости ДОУ детьми достигнет 40% по Узбекистану. Более 1 миллиона детей будут посещать учреждения с улучшенной инфраструктурой, обеспеченные оборудованием, мебелью, учебно-методическими материалами, игрушками и игровыми площадками и компьютерной техникой.