Проработавший менее двух месяцев парламент Израиля проголосовал за самороспуск и назначил повторные выборы на 17 сентября. Повторные выборы в стране пройдут впервые в истории страны, говорится на сайте Кнессета.

В четверг в Кнессете состоялось итоговое голосование по законопроекту о роспуске законодательного собрания 21-го созыва. В третьем и окончательном чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против — 45, один отсутствовал.

Депутаты проголосовали за самороспуск после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался, пишет РИА Новости.

Нетаньяху пообещал, что победит на вторых за год парламентских выборах. Виновником неудачи он назвал русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана, чья антиклерикальная партия «Наш дом Израиль» (НДИ) отказалась идти на уступки ультраортодоксам в вопросе о призыве в армию учащихся йешив — еврейских семинарий. Сам Либерман заявлял, что не видит иной кандидатуры на пост премьера, кроме Нетаньяху, но не готов идти на компромисс с религиозными партиями, без поддержки которых правительство также было не построить.

После апрельских выборов Нетаньяху получил от президента Реувена Ривлина мандат на формирование правительства, после чего вступил в коалиционные переговоры с правыми и религиозными партиями, контролирующими 65 из 120 мест. Нетаньяху к отведенному сроку на выработку программы правительства не удалось преодолеть разногласия между религиозными общинами и НДИ.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Израиле 9 апреля, на них победила партия «Ликуд», второе место заняла — «Кахоль-Лаван».