На улице стояла теплая майская погода. Солнце нежно согревало, а легкий ветерок приятно ласкал кожу. Утром на детской площадке было по обыкновению многолюдно. Саша не мог нарадоваться простору и витиеватым горкам, перебегая от одной качели к другой. Лена присела на скамейку, рядом с такими же мамочками, и стала наблюдать за сыном. Через пару минут подошла еще одна мамочка. Дамы оживились.





— Юлдуз, давно вас не видели, куда пропали? Опять на море ездили?

— Да что вы! Шухратик заболел, вирус какой-то страшный ходит, температура 39, пришлось скорую вызывать! Как назло все жаропонижающие закончились, не знала, что и делать.

— Ой, а у меня всегда «Ибуфен Д» есть! — сказала миловидная молодая мамочка, сидевшая тише остальных.





Женщины вдруг обратили внимание на скромную и обычно молчаливую Малику и стали с интересом расспрашивать. Лена невольно, но внимательно стала слушать разговор.

— Хорошо помогает?

— Очень, — скромно ответила Малика, — у нас же аллергия, Камилочке не все препараты подходят, капризничает, а эту суспензию пьет, даже не морщится. Недавно тоже переболели сильно, почти под сорок температура, лежит, еле дышит. Я так испугалась, паника, аж ноги подкашиваться стали. Бегала из комнаты в комнату, не знала, за что схватиться. Вспомнила про «Ибуфен Д».

— Ой, это всегда так страшно, когда детки болеют — поддержала Малику Юлдуз.

— Да, я всю ночь не спала, тряслась над ней, бегала каждый час к кроватке, а моя красавица через 15 минут после «Ибуфена Д» пропотела и спала как ангел, — продолжила рассказ Малика.

— Это такой — в оранжевой коробке, где от 3-х месяцев написано? Еще буквы цветные? — спросила единственная бабушка в компании.

— Да, все верно, — ответила Малика.

— Знаю, хороший препарат, польский, — сказала женщина, подперев пальцем очки на переносице. — Он еще боль и воспаление снимает. Только пить его нужно обязательно после еды.





Дамы рядом одобрительно кивнули. Тут к Малике подбежала дочка, и они пошли к новой горке.

«Сколько полезного иногда можно узнать на детской площадке», — подумала Лена, и вновь стала наблюдать за сыном. Внезапно Саша вылетел из пластиковой трубы, улыбнулся и стал кашлять. Лена подбежала к ребенку, потрогала его по голове, прикоснулась губами ко лбу.

— Мам, все нормально, я просто подавился, — сказал Саша.

«Хорошо, но лучше перестраховаться. На обратном пути зайдем в аптеку за Ибуфеном Д», — решила Лена. Пусть в аптечке хранится!

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