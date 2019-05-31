В конце 2019 года на территории СЭЗ Ангрен в Ахангаране будет запущен инновационный завод по производству газобетонных блоков автоклавного твердения с производственной мощностью 500 тысяч кубических метров в год. Это станет возможным благодаря сотрудничеству с немецкой фирмой Wehrhahn.

С 29 по 30 августа в Джизаке проходил международный экономический форум. На мероприятии между ООО East Mining Invest (узбекско-турецкое СП) и ведущей мировой компанией Wehrhahn (Германия) был подписан меморандум о сотрудничестве на сумму свыше 130 млн евро. В меморандуме говорится о строительстве пяти современных заводов по производству газобетонных блоков методом автоклавирования с мощностью 2,05 млн кубических метров в год.

На основании данного меморандума 14 января на берлинском бизнес-форуме в преддверии официального визита президента Узбекистана в ФРГ был подписан контракт между компаниями Wehrhahn и East Mining Invest на строительство первого завода в Ахангаране.





Данный проект реализуется в рамках постановления президента Республики Узбекистан №4067, а также №4335 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности строительных материалов». Производство современных энергосберегающих и эффективных строительных материалов с учетом климатических условий Узбекистана в дальнейшем позволит экономить тепло и энергию в новостройках.

Компания East Mining Invest совместно с иностранным инвестором начала строительство современных, высокотехнологичных заводов с глубокой переработкой имеющегося сырья по производству автоклавного газобетона.

Газобетонный блок автоклавного твердения — это искусственный камень с равномерно распределенными воздушными порами по всему объему. Это также экономичный строительный материал. При его производстве на немецком оборудовании явно видна экономия природного газа и электроэнергии в производственном процессе.

За счет легкости газобетонного блока на фундамент и металлоконструкции ложится низкая нагрузка при возведении зданий. Также транспортная перевозка удешевляется в три раза по сравнению с кирпичом и бетоном.

Газобетонный блок — практически нестареющий материал, так как он не подвергается гниению и не горит. Благодаря замкнутой пористой структуре его теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства в 5−8 раз выше, чем у бетона и кирпича. Газобетонный блок — экологически чистый и безвредный продукт, так как его основными компонентами являются природные материалы: кварцевый песок, известь, цемент и гипс.

27 мая в Навои между компанией East Mining Invest, хокимиятом и дирекцией СЭЗ Навоийской области достигнута договоренность о строительстве аналогичного завода по производству газобетонных блоков автоклавного твердения к 2020 году. Благодаря своему удобному расположению завод будет предоставлять свою продукцию в Самаркандскую, Бухарскую и Кашкадарьинскую область.

В 2021 году запланировано строительство завода с производственной мощностью 350 тысяч кубических метров в Ферганской области. Он будет обеспечивать газобетонными блоками автоклавного твердения всю территорию Ферганской долины.

На 2022 год намечено строительство завода с производственной мощностью 350 тысяч кубических метров газобетонных блоков автоклавного твердения в Термезе. Продукцию данного завода планируется реализовать на рынок Сурхандарьинской области и экспортировать в Афганистан.

В 2022 году также планируют строительство еще одного завода с производственной мощностью 500 тысяч кубических метров газобетонных блоков в Ташкенте.

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