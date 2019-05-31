Азиатский банк развития (АБР) выступил с инициативой создания нового экономического коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд для интеграции стран Центральной Азии, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства АБР в Узбекистане.

Инициатива была озвучена на семинаре программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), прошедшего 30 мая в Ташкенте.

«Города Шымкент-Ташкент-Худжанд и прилегающие Туркестанская (Казахстан — ред.), Ташкентская и Согдийская (Таджикистан — ред.) области будут рассматриваться как потенциальный экономический коридор в рамках программы ЦАРЭС», — говорится в сообщении.

По данным банка, в указанных областях проживает порядка 15% населения всей Центральной Азии, они также стратегически связаны с международными рынками. В частности, Шымкент расположен на международных перекрестках Европа-Восточная Азия и Россия-Ближний Восток, а Ташкент и Худжанд являются туристическими центрами.

«Три города и прилегающие области имеют уровень экономической взаимодополняемости, особенно в сфере сельского хозяйства и продовольствия», — отмечается в сообщении. Между ними также наблюдается легкая трансграничная мобильность рабочей силы из-за тесных связей между тремя странами.

Программа ЦАРЭС объединяет Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизию, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Ее работу поддерживают шесть крупных финансовых институтов, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Азиатский банк развития.