Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая принял глав делегаций — руководителей министерств и ведомств внутренних дел стран Содружеств Независимых Государств. Делегаты участвуют в заседании Совета министров внутренних дел СНГ в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.





Шавкат Мирзиёев, приветствуя глав делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана, отметил укрепляющиеся двусторонние и многосторонние партнерские связи между правоохранительными органами стран-участниц.

На встрече было отмечено, что благодаря работе совета преступления на пространстве СНГ сократилось на 25% за последние пять лет. В рамках совместных операций только в прошлом году пресечена деятельность 892 лиц, осуществлявших незаконный оборот наркотиков, а также задержаны 84 преступника.





Во время приема были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества органов внутренних дел стран-участниц СНГ, в том числе организации межведомственного взаимодействия, проведения совместных мероприятий, реализации программ в области профессиональной подготовки кадров.

Делегаты оценили результативность проводимых в Узбекистане реформ в правоохранительной системе, направленных на формирование эффективной системы раннего предупреждения и профилактики правонарушений. Они также подчеркнули готовность правоохранительных структур стран содружества к дальнейшему оказанию взаимной поддержки и объединению усилий в противодействии общим вызовам и угрозам.