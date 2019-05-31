Задолженность компании Caravan Group, чьи рестораны были выставлены на аукцион, образовалась из-за того, что во время составления бизнес-плана в 2015—2018 годах расходы, прибыль и выплаты по кредитам рассчитывались исходя из действовавшего на тот момент налогового режима, без учета налоговой реформы. Об этом на пресс-конференции 31 мая заявил основатель Caravan Group Тимур Мусин.

«Предприниматели ориентируются на налоговый режим, рассчитывают свои затраты, исходя из реальности с допущением форс-мажоров. Все форс-мажоры предвидеть нельзя, особенно в стране, где активно проводится налоговая реформа. За рубежом есть практика предоставления отсрочки предпринимателям, которые не могут расплатиться с кредитами не по своей вине. Возможно, если предприятию дать два-три месяца отсрочки, оно стабилизирует свою финансовую политику и продолжит работать», — отметила налоговый консультант Умида Ахмедова.

Тимур Мусин рассказал, что в 1999 году компания открыла первый ресторан, а с 2003 года Caravan Group начала использовать кредитные инструменты. В 2018 году компания взяла кредит на 20 млрд сумов для строительства большого ресторанного комплекса. Однако средств на завершение проекта не хватило.

Компании просрочила выплаты по кредитам на два месяца, после чего банк был вынужден подать в суд. По словам Тимура Мусина, за первым иском почти сразу последовали другие.

«Они могли поддержать нас, но это не было сделано. При этом я хочу подчеркнуть, что банк имеет право подавать в суд», — подчеркнул он.

Предприниматель обратил внимание, что ресторанный комплекс Cinara’s в Ташкентской области на аукцион не выставлен. С торгов уйдет лишь четвертая часть комплекса.

Тимур Мусин видит два выхода из сложившейся ситуации. В первом случае с молотка уйдут четыре из семи ресторанов, более сотни людей потеряют работу, многомиллионные налоги не поступят в бюджет.

«В случае если банк реструктуризирует наши сегодняшние кредиты, и мы сможем получить 25 млрд сумов кредита или инвестиций на запуск ресторанов, в конце года вы увидите не 7 ресторанов сети, а как минимум 12», — отметил Тимур Мусин.





Фото: fb.com/timur.musin

По прогнозам основателя Caravan Group, в случае оптимистичного исхода количество рабочих мест возрастет в два с половиной раза, а налоговые поступления увеличатся почти втрое.

Фото: fb.com/timur.musin

С реформированием налоговой системы возникла необходимость в создании платформы для диалога между отдельными отраслями бизнеса и государством. Площадка должна стать фундаментом для обсуждения вопросов развития бизнеса, правовой части, сказал Тимур Мусин.

Ресторатор считает, что построение бизнеса в диалоге с Государственным налоговым комитетом создаст много возможностей для предпринимателей в будущем.

«Министерство финансов, ГНК, Антимонопольный комитет, Госкомтуризма должны сделать так, чтобы в конкуренции между странами Средней Азии именно в Узбекистан поступали иностранные инвестиции», — подчеркнул Тимур Мусин.

«В 2003 году я брал кредиты на 24% годовых, сегодня ставки доходят до 26% годовых. Значит, 66% годовых должен зарабатывать бизнес. У какого бизнеса могут быть такие доходы? У нас самая высокая налогооблагаемая база. В ресторанном бизнесе за последние несколько лет налоги увеличились в три и более раза», — добавил основатель Caravan Group.

Предприниматель считает, что именно развитие туризма может увеличить ВВП страны в два раза. Этому мешают неразвитость туристической инфраструктуры и слишком высокие цены на авиабилеты. Он также обратил внимание на бюрократию в банковской системе, в частности, длительное рассмотрение заявлений на получение кредитов.

Советник по инновациям в госсекторе Глобального центра ПРООН по госуправлению в Сингапуре Азиза Умарова считает, что ситуация Тимура Мусина показательна для всего ресторанного бизнеса, который находится в затруднительном положении.

«Из-за изменений в системе НДС нет возможности взять зачет на основные затраты, то есть в ресторанном бизнесе 60−80% продукции — сельскохозяйственная. У Тимура есть конкретные предложения, которые помогут потенциально избежать проблем в будущем. Необходимо пересмотреть [систему, предоставить] возможность давать отсрочку по кредитам. Это делается во многих государствах за рубежом. В других странах дают возможность делать выплаты, нежели сразу переходить к радикальным мерам по изъятию имущества», — сказала Азиза Умарова.

Она отметила, что вопросы развития ресторанного бизнеса в Узбекистане могли бы подниматься до уровня государственных органов, если бы Узбекистан перенял опыт зарубежных стран в создании нескольких конкурирующих между собой торгово-промышленных палат.

Тимур Мусин заявил, что для привлечения инвестиций компания создала интернет-платформу development.uz, где можно ознакомиться со всеми объектами сети Caravan Group, документами кадастра и стоимостью имущества. Любой желающий вложить в проекты от 20% стоимости объекта может стать партнером компании.

Основатель сети супермаркетов korzinka.uz Зафар Хашимов отметил, что нельзя давить на бизнес, когда он находится в затруднительном положении, иначе банкам не удастся получить выплаты по кредитам. Он высказался за партнерские отношения между банками и бизнесом.

В настоящее время Тимур Мусин строит ресторанный комплекс в Нур-Султане (Казахстан), его открытие ожидается через полгода. Предприниматель выразил желание открыть ресторан узбекской кухни в Сиэтле, а рядом с парком «Дружбы народов», где находится кафе «Сиэтл», — американский летний ресторан для детей.

«Если бы выпала возможность начать все сначала, я бы сделал все то же самое. Потому что я рискованный. Мне нравится драйв и нравится идти вперед. Я лучше два раза потеряю и три раза найду, чем один раз не дойду до цели», — подытожил Тимур Мусин.