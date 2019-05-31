Утром 31 мая на узбекско-кыргызской границе произошел инцидент с применением оружия. Пострадал гражданин Узбекистана, сообщило агентство АКИpress со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Кыргызстана.

По данным ГПС, в пятницу в местности Тогуз Булак Араванского района Ошской области пограничный наряд обнаружил вблизи границы два автомобиля из Узбекистана. Автомобили проигнорировали требование пограничников остановиться, говорится в сообщении.

Пограничный наряд произвел предупредительный выстрел в воздух, однако автомобили продолжили движение, и пограничники Кыргызстана были вынуждены «применить оружие по колесам автотранспорта», в результате чего один гражданин Узбекистана получил ранение.

Раненый был доставлен в Мархаматскую районную больницу Андижанской области.

«По данному инциденту незамедлительно состоялся телефонный разговор председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики с заместителем председателя СГБ — командующим пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан, в ходе которого главы пограничных ведомств приняли решение о направлении в район инцидента пограничных представителей для проведения совместного расследования», — говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств произошедшего проходит встреча пограничного представителя Кыргызстана по Ошской области с пограничным представителем погранвойск СГБ Узбекистана по Булак-Башинскому направлению.

В Комитете по охране государственной границы СГБ Узбекистана не стали комментировать инцидент.