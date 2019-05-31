Федерация велоспорта Узбекистана 2 июня проведет велозаезд, приуроченный ко Всемирному дню велосипеда. Участниками заезда могут стать жители и гости Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе федерации.

Общая протяженность маршрута — 5 км, старт будет дан в 10:00 у ледового дворца Humo Arena. Мероприятие продлится до 12:00.

Заезд пройдет по центральным улицам Бешагоч, Фурката, Ислама Каримова, Шарафа Рашидова и Афросиёб. На время заезда эти улицы будут перекрыты.

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За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 71−231−27−06.