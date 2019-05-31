Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая принял верительные грамоты вновь назначенных послов Грузии Зураба Абдушелишвили, Соединенных Штатов Америки Дэниела Розенблюма и Республики Корея Кан Чжэ Квона, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил послов с началом дипломатической деятельности в Узбекистане и пожелал им больших успехов в реализации почетной и ответственной миссии.

Президент выразил удовлетворение динамикой развития узбекско-грузинских отношений, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В последние годы активизировались также и межпарламентские контакты, говорится в сообщении.





Глава государства высоко оценил достигнутый уровень двусторонних отношений дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и США, отметил расширение сотрудничества с ведущими американскими компаниями и банками, укрепление культурно-гуманитарных связей, конструктивный диалог в области развития гражданского общества и обеспечения прав человека.





Шавкат Мирзиёев также отметил достижение уровня отношений особого стратегического партнерства с Республикой Корея. Он подчеркнул, что Узбекистан твердо поддерживает политику руководства Южной Кореи по укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове, и уделил внимание реализации достигнутых договоренностей в сфере инноваций и инвестиций, транспорта и коммуникаций, модернизации инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и других направлениях.





Президент выразил уверенность в том, что вновь назначенные послы внесут вклад в укрепление дружбы, партнерства и многопланового сотрудничества.

В свою очередь, послы выразили признательность главе государства за теплый прием и заверили, что приложат все усилия для последовательного развития плодотворных межгосударственных отношений