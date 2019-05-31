Каждый владелец дома или квартиры знает народную мудрость: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Эта пословица означает, что к новому отопительному сезону нужно готовиться после окончания предыдущего.

Среди всех радиаторов отопления наиболее популярными являются алюминиевые и биметаллические. Они постепенно вытесняют устаревшие батареи предыдущего поколения.

Каждый из видов обладает своими плюсами и минусами. Оценить их при покупке, не зная всех тонкостей, бывает достаточно сложно. Зачастую в погоне за низкой стоимостью велик риск приобрести некачественный товар.

Чтобы в дальнейшем не пожалеть о сделанной покупке, при выборе радиатора отопления специалисты советуют обращать внимание на несколько критериев.

Автоматизированная линия сборки

Производство радиаторов AKFA является полностью автоматизированным, что исключает брак и ошибки, допущенные в результате человеческого фактора. Весь процесс сборки строго согласован на всех стадиях изготовления изделий, начиная от получения исходных заготовок и заканчивая контролем готового изделия.





Вариативность

В зависимости от персональных требований, можно заказать от 3 до 14 секций и быть уверенным, что радиаторы изготовлены на заводе согласно современным требованиям.

Гарантия и сертификаты качества

AKFA предоставляет 10 лет гарантии на радиаторы отопления, а при правильной эксплуатации срок службы составляет 30 лет. Радиаторы AKFA испытаны и сертифицированы Миланским политехническим университетом, одобрены РосГОСТом, а также имеют сертификат соответствия УзСтандарт.

Параметры секции

Вес радиатора — один из важнейших показателей качественной продукции. Малый вес означает, что при производстве радиатора не были соблюдены все стандарты производства.

Согласно международному сертификату соответствия вес каждой секции алюминиевых и биметаллических радиаторов AKFA составляет от 1,2 кг до 1,8 кг. При этом толщина ребра должна быть не менее 1,2 мм, а ширина передней и задней стенки — ровно 80 мм.





Дизайн и эффективность

Форма и дизайн радиаторов AKFA разработаны для более эффективного отопления помещений. Аэродинамические ребра и эффект конвекции позволяют улучшить теплоотдачу и увеличить показатели энергоэффективности.

Защита от коррозии

Радиаторы отопления AKFA защищены антикоррозийным покрытием снаружи и изнутри. Анафорезное покрытие надежно защищает внутреннюю полость от химических воздействий теплоносителя.

Многоэтапный процесс обработки радиаторов AKFA с особой технологией порошковой покраски гарантирует долговечность и неизменность покрытия на протяжении многих лет.





В целях избежания подделок рекомендуется спрашивать сертификат соответствия с реальными характеристиками продукции на местах продаж.

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Сайт: akfa.uz

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