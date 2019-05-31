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Куда сходить с детьми
1 июня
1 июня - Международный день детей.
Отпраздновать событие можно в кино, парках, театрах и других интересных заведениях столицы.
Мы собрали все мероприятия и даже выгодные скидочные акции, приуроченные к празднику.
"Веселая ферма"
Мультфильм
Праздничная шоу-программа «Да будет детство!»
«Мегабайтная сказка в Большом»
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Международный день защиты детей в Next'e
Праздничная программа в Anhor Lokomotiv
Международный день защиты детей в Central Park
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Бесплатный вход для детей в Premier Hall
Акция в Батутном Центре «Галактика»
Kids Battle в парке "Ашхабад"
Бесплатный спектакль "Красавица и Чудовище"
Бесплатная игротека в «Мосигре»
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Праздничная программа в Центре современного искусства
Благотворительный фестиваль «Болалигим»
Скидки до 50% в Erkatoy
Скидка 50% в Toy World
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